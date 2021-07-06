رسميا..انتقال مدافع برشلونة إلى الدوري الإنجليزي

/639211/رسمياانتقال-مدافع-برشلونة-إلى-الدوري-الإنجليزي

أعلن فريق برشلونة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي على "تويتر"، عن انتقال جونير فيربو مدافع الفريق، إلى صفوف الفريق الإنجليزي ليدز يونايتد.

إعلان رحيل جونيور فيربو عن فريق برشلونة

ونشر فريق برشلونةعبر صفحته الرسمية على تويتر: " توصل برشلونة وليدز يونايتد إلى اتفاق لانتقال جونيور فيربو، إلى صفوف النادي الإنجليزي، مقابل 15 مليون يورو، وسيحتفظ نادي برشلونة بنسبة 20٪ من أي عملية بيع مستقبلية لـ جونيور فيربو".

كما تضمن البيان: " يود أن يشكر نادي برشلونة، جونيور فيربو علنًا، لالتزامه وتفانيه، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

الجدير بالذكر أن فريق برشلونة ضم جونيور فيربو إلى صفوفه في عام 2019، قادما من فريق ريال بيتيس، ويعرض دوت الخليج إحصايات اللاعب مع فريق برشلونة:

إحصائيات جونيور فيربو مع فريق برشلونة

شارك جونيور فيربو مع الفريق الكتالوني في 41 مباراة، واستطاع جونيور فيربو تسجيل هدفين خلال مشاركته مع الفريق في بطولة الدوري الإسباني، حيث سجل الهدف الأول أمام فريق خيتافي في موسم 2019/2020، ثم نجح في تسجيل الهدف الثاني أمام فريق ألافيس الموسم المنقضي.

باريس سان جيرمان يصعب المهمة على فريق برشلونة في تجديد عقد ميسي

يذكر أن عقد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، انتهى مع فريق برشلونة، ولم يتفق الأرجنتيني وإداراة فريق برشلونة على أي قرار حول استكمال للاعب مع الفريق.

وذكرت تقارير صحفية أن إداراة فريق باريس سان جيرمان تقدمت بعرض لميسي أعلى من العرض المقدم من قبل فريق برشلونة، وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي يفضل اللعب لصفوف فريق برشلونة، وعلى الجانب الأخر لم ينفي فريق باريس سان جيرمان رغبته في ضم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفيب الحالي.

وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية أن لينيل ميسي يضع كامل تركيزه في بطولة كوبا أمريكا 2021، حيث يرغب الدولي الأرجنتيني في التتويج ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده، ليزين تاريخ بطولاته بالتتويج بهذه البطولة مع منتخب بلاده، وتغلب منتخب الأرجنتين على منتخب الإكوادور بثلاثية تظيفة، صنع ميسي أول هدفين وسجل الثالث، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.