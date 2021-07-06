/639210/إيمان-الألفي-تطالب-بضم-المهندسين-الشباب-للجان-فحص-طلبات-التصالح

قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك رغبة من بعض المواطنين بالقرى لتقديم طلبات التصالح ولكنهم تراجعوا نظرا لعدم وجود أي خطوات فعلية تم اتخاذها مع المواطنين الذين قدموا طلبات التصالح.

دوت الخليج يرصد كلمة النائبة إيمان الألفي بشأن قانون التصالح على مخلفات البناء

قانون التصالح على مخلفات البناء

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية .

ضم المهندسين الشباب للجان الفحص

وعرضت النائبة ايمان الألفي، عضو مجلس النواب، اقتراح بأن يتم الضخ بالعديد من المهندسين الشباب بلجان الفحص مقابل شهادة خبرة لمدة سنة على أن تتولى كل لجنة قرية محددة تنتهي من طلبات التصالح الموجودة بها، كما طالبت بضرورة خفض الرسوم من قبل هيئة المجتمعات العمرانية للتسهيل على المواطن.

طلبات التصالح على مخلفات البناء

استعرض اللواء عصام شعت، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ قانون التصالح والتعامل في ملف التصالح والطلبات التي تلقتها المحافظات من المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.