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رئيس الشيوخ يتقدم بالشكر لأجهزة الإعلام لدورها المحوري فى نقل فعاليات المجلس«صور»

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/639204/رئيس-الشيوخ-يتقدم-بالشكر-لأجهزة-الإعلام-لدورها-المحوري-فى-نقل-فعاليات-المجلسصور

تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بخالص الشكر والتقدير لأجهزة الإعلام ، وذلك لدورها المحوري فى نقل فعاليات الممارسة البرلمانية داخل المجلس بمهنية وصدق. 

دوت الخليج

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وتقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالتحية والتقدير للأمانة العامة لمجلس الشيوخ قائلا خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم:" إن ما أنجزه مجلسكم الموقر من عمل فى ظل ما أتيح له من وقت لا يكتمل دون الإشادة بالجهد الكبير والعمل الجاد المخلص من قبل الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها السيد المستشار محمود عتمان – الأمين العام للمجلس.

 

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تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالتحية والتقدير والامتنان لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة، مثمنًا دومًا التعاون البناء بين غرفتي البرلمان من أجل دعم مسيرة العمل  التشريعي  فى ظل إطار دستوري حصين.

 

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 رئيس الشيوخ يوجه رسالة لنوابه

وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أننا نودع فترة من النشاط الدؤوب علمنا خلالها في ظل ظروف دقيقة، حيث عانى ومازال يعاني منها العالم في مواجهة كورونا، وأن حب الوطن كان دعما طاقة لنا وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم.

 

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رئيس الشيوخ للنواب: بذلتم جهدًا تشريعيًا فى مناقشة مشروعات القوانين

ووجه رئيس الشيوخ خلال كلمته بالجلسة العامة التحية للنواب نظرا لمجهوداتهم، قائلا:" لقد بذلتم دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع.

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رئيس الشيوخ للنواب: أكدتم عمليًا أهمية مجلس الشيوخ فى الحياة النيابية

وتبع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خطابه للنواب:" لقد أكدتم عمليًا أن مجلس الشيوخ له دور مهم فى الحياة النيابية المصرية نابع من الاختصاصات الموكلة إليه،  إذ يتولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة وبذلك تكتمل فى مصر أركان المنظومة التشريعية.

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وأختتم:" لقد كان لصدق تعاونكم عظيم الأثر فيما أنجزه المجلس من عمل خلال هذا الدور فهنيئًا لكم ثمار عملكم.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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