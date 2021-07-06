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قدم حسام غانم مقدم برنامج "عاش يا كوتش" على موقع دوت الخليج، وخبير التغذية والجيم، العديد من النصائح والمعلومات حول كيفية بناء لاعب كرة قدم قوي، وكذلك كيفة التعامل مع ناشئي كرة القدم، والإسلوب الأنسب لسير حياة ناشئ كرة القدم.

تأهيل ناشئين كرة القدم

أجاب حسام غانم عن السؤال الأكثر رواجا بين أولياء الأمور وهو كيف يتم تأهيل لاعب كرة القدم قوي منذ وقت مبكر، حيث قال: " لكي يتم تأهيل لاعب كرة قدم قوي للاعبين صغار السن، هناك خطوة تسبق خطوة التدريب، بحيث نقوم بعملية فحص شاملة للاعب، عن طريق تحديد نقاط الضعف الموجودة عند اللاعب، ثم البدء في معالجتها".

حسام غانم يكشف الطريقة الصحيحة لتأهيل ناشئين كرة القدم

وشدد حسام غانم على ضرورة معرفة نظام حياة الناشئ، ومعرفة وقت نومه، ونظامه الغذائي، بالإضافة إلى ضرورة عمل In body، حيث يتم من خلاله معرفة الوزن وضغط الدم وpmr، وعرض غانم أثناء برنامجه على موقع دوت الخليج، أمثلة لخمسة ناشئين خضعوا لتحليل In body، وتم معرفة نقاط ضعفهم وبدء في معالجتهم.

الحصول على السعرات الحراري

وقال غانم عن مصادر السعرات الحرارية"لابد من إمداد الناشئ بالسعرات الحرارية المفيدة، حتى يتمكن من الحفاظ على وزنه، وهناك العديد من المصادر التي يمكن من خلاله الحصول على السعرات الحرارية، فهناك سعرات حرارية غير مفيدة مثل الذي يحصل عليه من خلال الشيكولاته والتي تتحول إلى دهون، كما هناك سعرات حرارية مفيدة مثل الذي يحصل عليها من البروتين أو السلطة، فلابد من معرفة الـ PMR، حتى يتم تحديد نظام غذائي مفيد وتحديد مصادر السعرات الحرارية المفيدة".

وأكد حسام غانم على ضرورة تسخير حياة الناشئ لخدمة بناء جسمه، مثل أن ينام مبكرا، ويسير على نظام غذائي صحي معين تحت رقابدة مدرب تغذية بدنية محترف.

من المهم تناول اللاعب لمزتين قبل البدء في التمرين، وذلك للحصول على الطاقة التي تساعده على استكمال التمرينات على أكمل وجه، وأوضح أنه بعدما تظهر نتائج ال In body، يتم يتم تحديد نقاط الضعف والبدء في معالجتها.

محتويات وجبات الطعام

يجب أن يحتوى طعام الناشئ على النشويات والبروتين، يتم الحصول على الطاقة من خلال النشويات بينما البروتين يساعد في بناء العضلات، ولا يصح أخذ نوع واحد فقط وإنما لابد من الإثنين معا.

وأتم غانم حديثه قائلا: “لابد أن تكون اللايف ستايل الخاصة بالناشئ مسخرة لخدمة بناء جسمه، حتى يتمكن من أن يكون لاعب كرة قدم قوي، فيجب أن يحدد اللاعب هدفه ويسير مع مدرب بدني جيد، ولابد من التركيز أثناء التركيز حتى يتم ضخ دم بدرجة أكبر، ونحن لدينا العديد من ناشئين كرة القدم الموهبين، ولكن قوتهم البدنية ليست جيدة، مما تؤثر على مستقبله”.