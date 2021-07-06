وزير المجالس النيابية: سعدنا بمداخلات النواب التى استهدفت ترقية أحوال الوطن

جدة - نرمين السيد - قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إنه أتيح له فرصة عظيمة للتواصل مع أعضاء الشيوخ والتواجد معهم، مضيفا قائلا: "أتيحت لى الفرصة ن أشهد جهودكم المقدرة وما قدمتوه من عظيم الجهد، وبذلتموه من ثمين الوقت، ليقوم المجلس بالدور الذى كفله الدستور استجابة للإرادة الشعبية، والتى أفصحت عن الإيمان بقدرة شيوخ هذه الأمة على المشاركة فى رسم السياسات والإسهام الإيجابى فى المقدرات الوطنية".





واستطرد فؤاد خلال كلمته بمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادى الأول لمجلس الشيوخ: "لطالما سعدنا بالحديث إلى منصتكم العادلة، التى تشرفت بوجودكم عليها كشيخ من شيوخ القضاة، وعلم من أعلام الدستور والقانون، حيث أدرتم جلسات المجلس بحكمة بالغة، وسعدنا بمداخلات النواب التى استهدفت ترقية أحوال الوطن، وأشيد بأداء الوكيلين، إذ كانا خير عونا لنا جميعا وقدروة لما يجب أن يكون عليه نائب الشعب". وواصل وزير شؤون المجالس النيابية: "أثمن الدور المتميز لرؤساء الهيئات البرلمانية، اللذى أسهموا فى خروج صثورة المجلس هذا الشكل المتميز، أشيد بأداء المستشار محمود عتمان الأمين العام والمستشار عمرو يسرى نائب الأمين العام وجهودهم لانتظام عمل المجلس الموقر". واختتم الوزير: "أهنئ النواب على انصرام أول أدوار انعقادكم ونتطلع للعمل معكم فى دور الانعقاد المقبل".

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