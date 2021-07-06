اللجنة العامة لمجلس النواب تقر تعديلات اللائحة الداخلية من حيث المبدأ

جدة - نرمين السيد - انتهى منذ قليل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، ووكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية، لمناقشة طلب التعديل المقدم من النائب علاء عابد عن حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وأكثر من 50 نائبا، على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حيث المبدأ.





واستهدف طلب التعديل الذى تضمن 27 مادة من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحذف أربع مواد منها، وتعديل بعض النصوص بما يتوافق مع التعديلات الدستورية 2019، بما تضمنته من استحداث غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، والتعديلات التى أدخلت على قانون مجلس النواب فى 2020، ولائحة مجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، وكذا إلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم الذى كان مقررا على ما يتقاضاه النواب من مكافآت، فضلا عن تضمن التعديل أيضا العدد اللازم لتمثيل الأحزاب السياسية داخل اللجنة العامة، بحيث يمثل فى اللجنة العامة كل هيئة برلمانية للأحزاب الحاصلة على 3 مقاعد فأكثر بدلا من 10 مقاعد، بما يضمن مشاركة أكبر للأحزاب السياسية الممثلة فى المجلس فى اجتماعات اللجنة العامة. واستهدف التعديل كذلك وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وأن تكون إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها، بما يتفق ونص المادة 190 من الدستور.

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