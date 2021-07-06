الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية

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الدفعة رقم 2 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للعلوم الطبية والمعتمدة من الكلية الملكية البريطانية فى تخصصات "الجراحة العامة وتخصصاتها، الباطنة العامة وتخصصاتها، طب الأطفال وتخصصاته، التخدير وعلاج الألم، الرعاية المركزة، الأشعة التشخيصية والتداخلية".
الدفعة رقم 3 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية والمعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
الدفعة رقم 1 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
الدفعة رقم 2 للحصول على درجة الماجستير فى صحة الفم والأسنان.
الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الصحة العامة و"الطب الوقائى، صحة المناطق الحارة، إدارة المستشفيات، الميكروبيولجى للأطباء البشريين والصيادلة".
الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه فى إدارة التمريض والمستشفيات للحاصليت على بكالوريوس التمريض.
على أن تكون مواعيد بدء التسجيل للشهادات المشار إليها اعتبارا من 10 يوليو 2021 ولمدة شهر.
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