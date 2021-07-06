التنمية المحلية تفتح ملف التصالح فى مخالفات البناء فى مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - استعرض عصام شعت، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتعامل فى ملف التصالح والطلبات التى تلقتها المحافظات من المواطنين.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، لتقصى آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التى تتخذها الجهات الإدارية فى التعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلى عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التى تواجه فحص الطلبات.

وأشار شعت إلى أن إجمالى عدد طلبات التصالح نحو 2.8 مليون طلب للتصالح، وحصيلتها نحو 18 ملبار جنيه من المحليات، وقال: "حتى الآن انتهينا من 74 ألف طلب، وتم قبول أكثر من 40 ألف، ورفض نحو 33 ألف".

ولفت إلى أن اللجان الفنية لفحص طلبات التصالح هى سبب بطئ فحص الطلبات والبت فيها، من حيث قلة عددها، وبسبب ضعف المبالغ التى يتقاضاها المهندسون والاستشاريون، وتم عرض الموقف على رئيس الوزراء لأن هذه اللجان لا تستطيع أن تغطى كمية الطلبات المقدمة من المواطنين، وتم الاتفاق مع اللجان على زيادة عدد الطلبات لترتفع إلى 10 طلبات فى اليوم مقابل زيادة دخل اللجنة، لكن أيضا لم تستطيع اللجنة تغطية كافة الطلبات بشكل قوى والزيادة فى فحص الطلبات زادت بشكل طفيف، فجارى العمل على توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان والانتهاء من مليون طلب تقريبا فى المدن.

وتابع: "كان عندنا مشكلة إجرائية، اللجنة تفحص نحو 40 طلب فى الشهر، وقولنا إنه بهذا المعدل هناك محافظات ستستغرق 10 سنوات فحص، وهناك شكاوى من المهندسين والاستشاريين من ضعف المبالغ التى يحصلون عليها، واقترحنا على رئيس الوزراء أن يتم منحهم مبلغ قطعى على الطلب بمبلغ 100 جنيه على الطلب الواحد للجنة الفنية، ولكن ذلك لم يؤدى لنتائج إيجابية، إذ زادت الطلبات التى تم فحصها بنسب طفيفة، هم كانوا يحصلون على 50 جنيهًا على الطلب، وضاعفنا الرقم لـ 100 جنيه، وكان المهندسون والاستشاريون راضون بهذا المبلغ ووعدوا بفحص اللجنة 100 طلب فى اليوم، ولكن المشكلة مستمرة".

واستكمل ممثل وزارة التنمية المحلية: "عندنا نسبة من التصالح الوهمى حوالى 2 أو 3%، بنحو 100 ألف طلب من إجمالى الطلبات المقدمة، ومن هذه الحالات، قيام المواطن ببناء غرفة أو اثنين من الطوب اللبن أو الأبيض، ليحصل على التصالح ونموذج 10، ظنا منه أنه بعد ذلك سيكون له حق البناء، وقلنا حتى لو هناك تصالح وهمى سنتغاضى عنه، حتى صدر قرار رئيس الوزراء بقبول الطلبات فى القرى، وهذا الموضوع قيد الدراسة حاليا فى مجلس الوزراء بشأن إجراءات تنفيذه".

وتابع: "القرار صادر من رئيس الحكومة وبالتأكيد لابد من تنفيذه، والحكومة تسعى لتنفيذه، نحن نريد حل هذه المشكلة، وهناك توجه من الحكومة أنها تريد حل المشكلة وإنهاء هذه الطلبات".

من جانبه، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بخصوص مشكلة بطئ إجراءات الفحص والبت فى الطلبات، قائلا لممثل "التنمية المحلية": "استعينوا بالعقول غير التابعة لكم فيما يتعلق بالموارد البشرية، لو حسبتها على تصنيف الطلب وقيمته أفضل، مبلغ 100 جنيه قليل، وزارتى الإسكان والتنمية المحلية المفروض يكونوا فى حالة انعقاد دائم، لحلحلة الموضوع، لكن لا تعالج خطأ بخطأ، ولو محتاج تعديل تشريعى ندرس هذا الأمر".