/639193/القومي-للسينما-يحيي-حفل-تأبين-لرمسيس-مرزوق-بفيلم-عن-حياته

أعلن المركز القومي للسينما بقيادة السيناريست محمد الباسوسي عن قيامه بحفل تأبين لمدير التصور الراحل رمسيس مرزوق، الذي وافته المنية في يوم 2 من مايو المنقضي، عن عمر يناهز 81 عامًا.

دوت الخليج يكشف موعد إحياء المركز القومي للسينما حفل تأبين الراحل رمسيس مرزوق

يقيم المركز القومي للسينما حفل تأبين للراحل رمسيس مرزوق، في يوم الاثنين الموافق 12 يوليو الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بحضور المصور السينمائي سمير فرج وعدد كبير من النجوم المعاصرين للراحل فضلًا عن الاعلامين والصحفيين.

ومن المقرر عرض فيلم "فارس الظل والنور" وهو عن حياة الراحل رمسيس مرزوق خلال الحفل ، والفيلم من إخراج مارمينا شلبى وهو من أبناء المركز القومى للسينما يعقبه ندوة يديرها كل من الناقدين اسلام أحمد علي وشاهندة محمد .

معلومات عن رمسيس مرزوق

رمسيس مرزوق، فنان ومدير تصوير حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائى من جامعة السوربون بباريس (فرنسا) عام 1983، وحصل على العديد من الجوائز، وأقام العديد من المعارض الخاصة به فى مصر وروما وباريس، وحصل على حوالى عشرين جائزة تقديرية.

يسرا تستعيد ذكرياتها مع رمسيس مرزوق بكلمات رقيقة مؤثرة

وكانت قد نشرت يسرا خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو للراحل رمسيس مرزوق في أحد لقاءاته التليفزيونية وهو يشيد بالفنانة يسرا قائلًا: "النجمة يسرا فنانة لذيذة ومرحة وطبيعية وعادية وبسيطة جدا، أبسط ممثلة ممكن حد يقابلها".

علقت يسرا على الفيديو بكلمات رقيقة ومعبرة عن الدور الكبير الذي كان يشكله مرزوق في حياتها، فقالت: "وداعًا فارس الظل والنور.. بعتبر نفسى محظوظة جدًا إن الحياة والسينما جمعتنى بمدير التصوير العبقري رمسيس مرزوق، من خلال أفلام كتير اشتغلناها مع بعض، ولو بصيتوا على أى كادر ليا فيهم هتحسوا إنى فعلاً متصوّرة بعين بتحبني، قد ايه كنت بستمتع بالشغل معاه وبتعلّم منه، كان فنان فذ ومتميز وبيحب شغله من قلبه عشان كده بيتقنه، ألف رحمة ونور عليه"