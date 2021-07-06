/639155/أزمة-جديدة--تضرب-رباعي-منتخب-مصر-الأولمبي-قبل-دخول-المعسكر-المغلق-تفاصيل

قرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة لحل أزمة سفر رباعى النادى الأهلى من المغرب إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد يوم 18 يوليو الجارى، بعد الحصول على استثناء من الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية بوصول اللاعبين إلى طوكيو ودخول الفقاعة الطبية يوم 19 يوليو بدلا من 17 كما كان مقررا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما من المقرر دخول منتخب مصر الأولمبي معسكر يوم الخميس المقبل، بدون لاعبى الأهلى نظرا لخوضهم مباريات الدورى بجانب الاستعداد لنهائى دورى الأبطال الأفريقي أمام كايزرتشيفز يوم 17 يوليو الجارى، على أن ينضم اثنين من سداسى الأهلى الذين وقع عليهم الاختيار للمنتخب قبل سفر البعثة الحمراء للمغرب ثم يلحق الرباعى الاخر ببعثة المنتخب الأولمبى في طوكيو يوم 18 يوليو.

وقرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، انطلاق معسكر الفراعنة الأخير استعدادا للأولمبياد يوم 8 يوليو الجارى، حيث يبدأ اللاعبون فى الانضمام للمعسكر بداية من الخميس المقبل.

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وأكد شوقي غريب: "أعتقد أن الطلب كان جماعي ووافقوا على تواجد 22 لاعب في القائمة، وهذا فتح لنا الطريق لتواجد لاعبي الأهلي، ونحن حصلنا على الموافقة من الاتحاد الدولي بدخولهم يوم 19، وفي حالة سفرهم سواء مباشرة من مصر أو من المغرب سيكون وصولهم في الموتعد المذكور".