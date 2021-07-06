/639151/بعد-تفعيل-الاستمارة-أحمد-مهنى-يطالب-المواطنين-العالقين-فى-الخارج-ملء-استمارة-وزارة-الهجرة

ثمن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسرعة استجابة وزارة الهجرة لشكاوي المواطنين والمصريين في الخارج، من صعوبة العودة للدولة المصرية، مؤكدا ان توفير استمارات تسجيل العودة والتي وفرتها الوزلرة خطوة ايجابية وجيدة في التوقيت الحالي.

دوت الخليج

أحمد مهنى يطالب المصريين العالقين بدولة الإمارات ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة

وطالب عضو مجلس النواب، أحمد مهني، المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة لمصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لمساعدة وزارة الهجرة في حصر أعداد المسجلين.

أحمد مهنى: الدولة المصرية تهتهم بكافة حقوق المصريين في الخارج

واكد وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب، ان الدولة المصرية تهتهم بكافة حقوق المصريين في الخارج، كما ان الدولة المصرية لم تغلق بابها في وجهه الراغبين في العودة مجددا، كما انهاحريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.

هذا وتستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الإثنين، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة والمشروعات والاقتراحات المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة.

كما تتابع اللجنة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.