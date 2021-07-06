/639149/انطلاق-جلسة-الشيوخ-لاستئناف-نقاشات-قانون-المالية-الموحد
بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المقرر وفق ما رصد دوت الخليج، أن تواصل الجلسة العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، بعد الموافقة على 50 مادة من مواد مشروع القانون .
ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة اليوم الثلاثاء مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة أمس، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن الدكتور عبد المنعم سعيد، لكيدية البلاغ في التهم المنسوبة إليه من إهدار المال العام أثناء رئاسته مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
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