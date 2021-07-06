/639144/النائب-نادر-مصطفي--يشدد-على-سرعة-الانتهاء-من-تطوير-منطقة-أبو-مينا-الأثرية-ببرج-العرب-فيديو-وصور

أكد النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دير مارمينا ،مشيرا إلى إدراجه ضمن خارطة التراث العالمي لليونسكو، لافتا إلى أن اللجنة زارات الموقع فى 2018 وعادت للتأكيد على توصياتها والوقوف على ما تم تنفيذه منها.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب نادر مصطفي بشأن الاهتمام بدير مارمينا

المياه الجوفية

وأشاد النائب نادر مصطفي ، وكيل لجنة الاعلام بالبرلمان، بمحاولة سحب اثر مياه الآبار بالجروبات، مما يساعد فى زراعة المنطقة المجاورة بالري والتنقيط، موضحا أن المكان مازال يحتاج الكثير ووضعه لم يتغير كثيرا عن زيارة 2018 .

مزار سياحي

وشدد النائب نادر مصطفي ، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تكثيف جهود الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات الآخري مثل الري والزراعة وغيرها لحل مشكلة المياه الجوفية ويصلح المكان لأن يكون مزار سياحي يستقبل افواج سياحية.

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى الأنبا كيرلس أفا مينا رئيس دير مارمينا و الراهب القمص ابونا تداوس افامينا راهب دير الشهيد مارى مينا مريوط والراهب القمص بوليكاربوس افامينا والراهب القمص شاربوين افامينا والنائب الدكتور وجيه سنبل مستشار رئيس الدير وعضو مجلس الشيوخ عن قطاع غرب الدلتا والدكتورة النائبه ندى ثابت عضو مجلس النواب وقيادات وزارة الآثار والسياحة.

منطقة أبو مينا الأثرية

وقد نالت منطقة أبومينا الأثرية اهتمام واسع من قبل وزارة السياحية والآثار حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات بالموقع الأثرى ومنها مشروع درء الخطورة والترميم عام 2010م والتى قامت بتنفيذة شركة المقاولون العرب تحت اشراف وزارة السياحة والآثار ،كذلك المشروع الذى نحن بصدده الآن وهو تخفيض منسوب المياه الجوفية بأبومينا ، حيث تم توفير اعتمادات مالية وتم التعاقد وشراء عدد ( 90 ) طلمبة وهى موجودة بالموقع الآن ،ويتكون المشروع من مرحلتين وقد شارف المشروع على الانتهاء فى مراحله الأخيرة.