/639143/إداراة-ليفربول-تبدأ-التفاوض-مع-محمد-صلاح-وتقدم-له-عرضا-استثنائيا

أكدت التقارير الصحفية الإنجليزية التي نشرت اليوم الثلاثاء، أن إداراة فريق ليفربول الإنجليزي بدأت المفاوضات مع الدولي المصري محمد صلاح، حول ملف تجديد عقده مع الفريق، ويعرض دوت الخليج أخر تطورات ملف تجديد محمد صلاح مع ليفربول:

إداراة ليفربول تبدأ التفاوضات مح محمد صلاح حول ملف التجديد

وأشارت التقارير الصحفية أن مجلس إداراة فريق ليفربول الإنجليزي، يرغب في معرفة موقف محمد صلاح من التجديد، ومعرفة ما إذا كان اللاعب سيكمل مشواره الكروي مع فريق الريدز، أم سيرحل إلى نادي أخر، وتسعى إداراة ليفربول إلى حسم ملف تجديد صلاح مع الفريق.

وذكرت التقارير أن محمد صلاح أثار التكهنات حول بخصوص وجهته المقبلة، حيث قام بعمل مقابلة صحفية مع صحيفة ماركا في مدريد، وأبدى من خلالها إعجابه الشديد بالفريق الملكي، وذلك أزعج مجلس إداراة فريق ليفربول، وجعلهم يقرروا المفاوضات حول ملف تجديد محمد صلاح مع الفريق.

إداراة ليفربول تستثني صلاح من ثوابت الفريق

وأوضحت التقارير أن مالكي فريق ليفربول لا يقدمون عقود طويلة الأمد مع اللاعبين فوق الثلاثين عام، إلا أنهم قرروا استثناء محمد صلاح من ذلك القرار، وقدموا إليه عرضا أن يمدد عقده مع الفريق لمدة 4 سنوات أخرى.

الجدير بالذكر أن إداراة فريق رليفربول رفض طلب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بضم محمد صلاح إلى قائمة المنتخب للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وشملت قائمة المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين فوق السن، وهم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش.

وأعلن شوقي غريب عن قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو، وخلت القائمة من محمد صلاح ومصطفى محمد وأحمد عبدالقادر لاعب الأهلي والمعار غلى فريق سموحة، وجاءت القائمة كالتالي:

قائمة المنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عن القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي للمشاركة في "أولمبياد طوكيو 2020"، والتي تقام يوم 23 يوليو وتنتهي 3 أغسطس، ويعرض موقع دوت الخليج قائمة المنتخب الأولمبي لكرة القدم المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020"، والتي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي. في خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.