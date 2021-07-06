/639141/5-مسلسلات-يتنافسون-عبر-المنصات-الإلكترونية

بدأت المنصات الإلكترونية، في الأعلان عن خريطة أعمالها الدرامية خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر حسابتهم الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، وترصد “دوت الخليج” أبرز الأعمال المنتظر عرضها.

دوت الخليج

مسلسل «الثمانية»

يعد مسلسل “الثمانية” من أهم التجارب الدرامية القصيرة التي تناقش قضايا اجتماعية هامة، بالأضافة انها أول تجربة مكونة من ٨ حلقات تعرض علي منصة شاهد ويقوم بتأليفها رئيس الترفيه باللملكة العربية السعودية تركي ال الشيخ، ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت، مسلسل “الثمانية” بطولة آسر ياسين، غادة عادل، هشام سليم، خالد الصاوي منذر رياحنة، ومصطفي البنا، وعدد كبير من نجوم الوطن العربي.

مسلسل «السفاح»

كشف الفنان أحمد فهمى عن استعداده لخوض تجربة جديدة من المسلسلات القصيرة، عبر المنصات الاكترونية من خلال مسلسل يدعى “السفاح”، وأكد انها تجربة لم تتخطى 9 حلقات، ومن المقرر أن يقوم بكتابته محمد صلاح العزب . مسلسل “60 دقيقة”

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها الرسمي بموقع “الانستجرام، عن خوض تجربة جديدة عبر المنصات الإلكترونية، من خلال مسلسل”60 دقيقة”، والذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد. تنتمي أحداث مسلسل “60 دقيقة” الي نوعية الإثارة والتشويق، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.المسلسل تأليف محمد أمين عبية، وإخراج مريم أحمدي.

مسلسل «الديب»

اتجه الفنان ياسر جلال للمنصات الإلكترونية، بعدما أمتعنا في السباق الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل “ضل راجل” وبالفعل بدأ تصوير مسلسل جديد بعنوان “الديب”، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

مسلسل «عمر الناجي»

مسلسل “عمر الناجي” يجسد بطولته الفنان أمير كرارة، وهي تجربة جديدة ومختلفة تدور أحداثها في إطار 8 حلقات فقط.