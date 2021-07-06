/639141/5-مسلسلات-يتنافسون-عبر-المنصات-الإلكترونية
بدأت المنصات الإلكترونية، في الأعلان عن خريطة أعمالها الدرامية خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر حسابتهم الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، وترصد “دوت الخليج” أبرز الأعمال المنتظر عرضها.
دوت الخليج
مسلسل «الثمانية»
يعد مسلسل “الثمانية” من أهم التجارب الدرامية القصيرة التي تناقش قضايا اجتماعية هامة، بالأضافة انها أول تجربة مكونة من ٨ حلقات تعرض علي منصة شاهد ويقوم بتأليفها رئيس الترفيه باللملكة العربية السعودية تركي ال الشيخ، ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت، مسلسل “الثمانية” بطولة آسر ياسين، غادة عادل، هشام سليم، خالد الصاوي منذر رياحنة، ومصطفي البنا، وعدد كبير من نجوم الوطن العربي.
مسلسل «السفاح»
كشف الفنان أحمد فهمى عن استعداده لخوض تجربة جديدة من المسلسلات القصيرة، عبر المنصات الاكترونية من خلال مسلسل يدعى “السفاح”، وأكد انها تجربة لم تتخطى 9 حلقات، ومن المقرر أن يقوم بكتابته محمد صلاح العزب . مسلسل “60 دقيقة”
كشفت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها الرسمي بموقع “الانستجرام، عن خوض تجربة جديدة عبر المنصات الإلكترونية، من خلال مسلسل”60 دقيقة”، والذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد. تنتمي أحداث مسلسل “60 دقيقة” الي نوعية الإثارة والتشويق، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.المسلسل تأليف محمد أمين عبية، وإخراج مريم أحمدي.
مسلسل «الديب»
اتجه الفنان ياسر جلال للمنصات الإلكترونية، بعدما أمتعنا في السباق الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل “ضل راجل” وبالفعل بدأ تصوير مسلسل جديد بعنوان “الديب”، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية .
مسلسل «عمر الناجي»
مسلسل “عمر الناجي” يجسد بطولته الفنان أمير كرارة، وهي تجربة جديدة ومختلفة تدور أحداثها في إطار 8 حلقات فقط.
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