/639137/فيلم-The-Boss-Baby-2-يحصل-على-تقييم-سيء-من-النقاد

لاقي فيلم «The boss baby» الجزء الثاني، الذي طرح تحت اسم «the boss baby: family business»، ردود فعل سلبية من قبل النقاد، وذلك بعد طرحه في دور العرض السينمائية منذ 2 يوليو الجاري.

دوت الخليج يكشف إخفاق فيلم The Boss Baby الجزء الثاني وحصوله على تقييم سيء من النقاد

وكان الجزء الثاني من فيلم The Boss Baby: family business، قد حصل على تقييم سيء وصل إلى 64% من قبل مجموعة من النقاد وصل عددهم إلى 64 ناقدًا، بينما حصل علي تقييم 90% من قبل أكثر من 250 مشاهد على موقع Rotten Tomatoes.

قصة الجزء الثاني من the boss baby

ويدور فيلم The Boss Baby: Family Business، بعدما أصبح الأخوان تمبلتون بالغين وانجرفوا بعيدًا عن بعضهم البعض، لكن طفلًا رئيسًا جديدًا له نهج متطور على وشك أن يجمعهم مرة أخرى، ويلهمهم لافتتاح شركة عائلية جديدة.

أبطال فيلم boss baby

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter".

نجاحًا ساحقًا حققه الجزء الأول من فيلم The boss baby

الجدير بالذكر أنه حقق الجزء الأول من فيلم الإنيميشنThe Boss Baby أكثر من 366 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهو الفيلم الذى تدور أحداثه حول طفل ذى قدرات خاصة، يسعى لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذى لشركة جرو.

فيلم The Boss Baby مأخوذ من كتاب مصوّر يحمل نفس الاسم للكاتبة مارلا فرازي عام 2010، وحصل الفيلم على عدة جوائز وتم تصنيفه ضمن أفضل الكتب مبيعًا وفقًا Indie Bestseller List، وأيضًا كأفضل كتاب للأطفال عام 2010 وفق موقع A Publisher's Weekly، كما نال الفيلم إشادة النقاد.