/639132/أكرم-توفيق-لاعب-الأهلي-يتبرأ-من-حساب-مزيف-عبر-تويتر

أكد أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبى، أنه لا يمتلك أى حسابات على موقع تويتر، وذلك بعدما انتحل حساب على موقع تويتر شخصية لاعب الأهلى، ووجه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء معرباً عن شكره لهم على رسائل الدعم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه على إنستجرام: طيب ربنا يهدى ويشفى، أنا معنديش تويتر، كان أكونت وقفلته، وأنا دلوقتى لا أملك أى حساب على تويتر وشكراً.

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويتدرب الفريق اليوم بعد راحة 24 ساعة حصل عليها أمس عقب الفوز على سموحة برباعية نظيفة مساء الأحد بإستاد الأسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

وتذاع مباراة الأهلي أمام فريق المقاولون العرب عبر قنوات اون تايم سبورت.

وانتصر الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليثأر أبناء القلعة الحمراء من هزيمتهم أمام الفريق السكندري في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف “هدفين” في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف هدفين في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

خل النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

وجاءت تشكيل الأهلي التي خاضة بها مباراة أمس كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.