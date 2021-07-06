التنمية المحلية و الشباب والرياضة يطلقان المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات...

شعراوى : نؤمن بدمج وتمكين الشباب فى العمل التنموي وإطلاق طاقاته فى مجالات العمل المحلى

صبحي : مستمرون فى تطوير أساليب التعامل مع الشباب وتدريبهم على أحدث الأساليب والطرق الحديثة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم فعاليات المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، تحت عنوان "قادة المحليات ورؤية مصر ٢٠٣٠ " والذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر إلي يوم الخميس الموافق ٨ يوليو ٢٠٢١.

وأكد د. أشرف صبحي في كلمته على أهمية المشروع والذي توليه اهتماماً كبيراً خاصة في ظل الإهتمام البالغ من القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب المصري، والنهوض بهم فكريا وعلميا وثقافياً وبدنيا.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بصفة دائمة ومستمرة بتطوير أساليب التعامل مع الشباب وكيفية تدريبهم بأحدث الأساليب والطرق الحديثة حتي يكونوا مواكبين لما يحدث. على أرض الواقع، موضحاً أن المشروع القومي لتأهيل الشباب يهدف إلى إعداد جيل من أجل خوض انتخابات المحليات، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة هي بيت كل الشباب المصري التي يلجأ إليها في جميع الأوقات، واستطاعت الوزارة من خلال البرامج المقدمة إلي أن تصل إلي العديد من الشباب في كافة محافظات الجمهورية وتدريبهم وتأهيلهم.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسير على نهج الجمهورية الجديدة التي يمثل تكوين وتنمية رأس المال الفكري عصب اقتصاد المعرفة الذي يتيح للدول أن تنتقل من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة .

وأشار شعراوي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي إلى أن الوزارة تؤمن بدمج الشباب في العمل التنموي وإطلاق طاقاته وتفعيل آليات مؤسسية لتحقيق الشفافية والتخطيط والتنفيذ التشاركي من خلال المبادرات الشبابية في مجالات النظافة مثل "هنجملها" و مجلس إدارة الشارع " ومعاً لنرتقي "وزراعة الأسطح وغيرها " وكذلك المشاركة في زيادة المعروض السلعي لضبط الأسعار في القرى والأحياء الأكثر احتياجاً "شباب الخير " والمشاركة في وصلات المياه والأسقف "شباب مصر " .

وأضاف الوزير أن هناك العديد من المبادرات المجتمعية تشارك في مشروعات تطوير القرى المصرية ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتصالح حياة ومبادرة السيد الرئيس حياة كريمة والتي تقوم بشكل كبير على المشاركة الفاعلة للشباب في التخطيط التشاركي ومتابعة التنفيذ .

وأوضح أن المشروع يشمل التدريب على الإدارة المحلية ومشاركة الشباب في المجالس المحلية والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المجالس المحلية والاستراتيچيات والأمن القومي والتثقيف السياسي .

وفي نهاية كلمته أوضح شعراوي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتدريب وتثقيف للشباب من خلال العاملين بوزارة التنمية المحلية والسادة نواب المحافظين من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للوصول إلى مواطن واع ومنتج ومثقف .

وقال شعراوى أن مشروع تأهيل وتدريب الشباب على المشاركة السياسية يقام بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ومبادرة شباب مصر ٢٠٣٠ .

ومن المقرر ان تقام عدد من ورش العمل خلال المشروع الذي يهدف إلي تعريف الشباب بالعديد من المفاهيم والأساليب الحديثة ليكونوا نواة قادرين على المشاركة في المستقبل لدعم الوطن في المحليات، حيث جاءت ورش العمل والتي تتضمن "فن التفاوض - المدن المستدامة والذكية.

الجدير بالذكر أنه تقام ورش العمل بمشاركة مختصين من كل من الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، اكاديمية ناصر العليا، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، حضر الافتتاح كل من الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ونائبا عن وزير التنمية المحلية، الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة، الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، السادة وكلاء الوزارة مديري مديرات الشباب والرياضة عن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبعض اعضاء مجلس النواب عن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .