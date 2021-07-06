تعاون مصرى يابانى فى ترميم مركب خوفو الثانية

جدة - نرمين السيد - انتهت البعثة الأثرية المصرية اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجى يوشيمورا رئيس جامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية والأستاذ الفخرى بجامعة واسيدا، من استخراج جميع القطع الأثرية لمركب خوفو الثانية من الحفرة التى اُكتشفت بجوار هرم خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة لتنتهى بذلك أكبر عملية لكشف واستخراج مركب خوفو الثانية.





وأوضح الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم فى المتحف المصرى الكبير والمشرف على ترميم مركب خوفو الثانية، أنه تم استخراج ما يقرب من 1.700 قطعة خشبية من 13 طبقة داخل الحفرة إذ تم الانتهاء من أعمال تسجيل وتوثيق جميع القطع والترميم الأولى لمعظمها، مضيفا أنه تم نقل حتى الآن 1.343 قطعة منها إلى المتحف المصرى الكبير، وجارى حاليا البدء والتجهيز للعمل فى المرحلة الثانية من أعمال الترميم النهائى والدراسات اللازمة لتجميع وإعادة تركيب المركب لعرضها بجوار المركب الأولى داخل مبنى مراكب الملك خوفو الجديد الذى يتم إنشائه الآن بالمتحف المصرى الكبير.



وأوضح يوشيفومى اومورا الممثل الرئيسى للجايكا فى مصر، أن الجايكا ستقدم منحة قدرها 3 مليون دولار لاستكمال أعمال الترميم النهائية وإعادة تجميع المركب لعرضها فى المتحف، بالإضافة إلى المنحة التى تم تقديمها فى عام 2013 وقدرها 2 مليون دولار شملت أعمال التنقيب وإستخراج القطع الخشبية للمركب من الحفرة الخاصة بها وإجراء أعمال الترميم الأولى.

ويعتبر مشروع ترميم وإستخراج القطع الخشبية لمركب خوفو الثانية واحدا من مشاريع الترميم التى تعبر عن أوجه التعاون المثمر بين مصر واليابان، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا".

بدأ التعاون بين الجانب المصرى واليابانى فى مشروع المتحف المصرى الكبير منذ عام 2006، حين قدمت الجايكا الدعم المالى من خلال قرضين ميسرين للمساعدة الإنمائية الرسمية فى بناء المتحف بناءً على طلب من الحكومة المصرية، ومنذ عام 2008، قدمت الجايكا تعاون ودعم فنى من خلال المشروع المصرى اليابانى المشترك لترميم وتوثيق وتغليف ونقل 72 قطعة أثرية، من بينها عدد من القطع الخاصة بالملك توت عنخ آمون، من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف المصرى الكبير، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الخبراء المصريين واليابانيين، حيث شارك حوالى 90 خبيرًا يابانيًا فى هذا المشروع، كما تم توفير عدد من الأجهزة الفنية ذات التقنية العالية ضمن المشروع مثل الميكروسكوب الرقمى وجهاز محمول للتصوير بالاشعة السينية ورافعة شوكية كهربائية لحمل الآثار الثقيلة بأمان.

وأعرب السفير نوكى مساكى سفير اليابان بالقاهرة، عن تقديره للتعاون المثمر بين البلدين فى مجالات السياحة والثقافة معربا عن امتنانه لجهود الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وكذلك الجهود الحثيثة للواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، مؤكدا على أن المتحف المصرى الكبير هو رمز للصداقة المصرية اليابانية.

ومن جانبه، أعرب أمورا يوشيفومى عن تقديره لقيادة الحكومة المصرية القوية وللجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى تحقيق مثل هذا التقدم الكبير فى إنشاء المتحف المصرى الكبير والأعمال ذات الصلة نحو افتتاحه، مؤكدًا على فخره بمشاركة الجايكا فى الحفاظ على كنوز الآثار المصرية للأجيال القادمة من خلال مشروع المتحف المصرى الكبير.