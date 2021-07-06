إنفوجراف- نصائح «الإفتاء» لأخلاقيات التعامل مع السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - دار الإفتاء المصرية قدمت بعض النصائح والإرشادات لمستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى حتى لا يضرون أنفسهم وغيرهم، ويوضحها الإنفوجراف التالى:

ويفضل الكثيرون قضاء جزء من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعى، إلا أن الأمر تجاوز لدى البعض إلى استخدام مفرط لها والبقاء لأوقات طويلة عليها، مما أثر فى حياتهم وسلوكياتهم الاجتماعية، كما دفع البعض إلى إطلاق مسمى إدمان مواقع التواصل الاجتماعى على هذه الحالة.

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