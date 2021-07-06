فيديوجراف.. خطة تطوير الإسعاف لإنقاذ حياة المصريين

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق، تعاقت الصحة، على 1.000 سيارة إسعاف جديدة، كما تم تطوير 100 نقطة إسعاف على الطرق والمحاور، إضافة إلى إنشاء 19 نقطة جديدة بالمحافظات.

كما تم تزويد نقط الإسعاف بأحدث أجهزة الاتصال اللاسلكى، بالتزامن مع تنظيم دورات تدريب للعاملين فى القطاع بشكل مستمر.