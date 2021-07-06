/639130/نيمار-يتحدى-ميسي-بعد-التأهل-إلى-نهائي-كوبا-أمريكا

أكد الدولي البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان، أنه يأمل في مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهائي كوبا أمريكا 2021، وذلك عقب تأهل منتخب البرازيل إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا، على حساب منتخب بيرو، حيث انتهت المباراة بفوز منتخب البرازيل بهدف دون رد.

وقال نيمار في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء مباراة البرازيل وبيرو" أأمل في تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا، وأنا لدي العديد من الأصدقاء داخل المنتخب الأرجنتيني، وأنا أقوم بتشجيعهم".

وتابع: "أرغب في تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا، ولكننا سنفوز بمباراة النهائي".

البرازيل في انتظار الفائز من الأرجنتين وكولمبيا

ينتظر منتخب البرازيل الفائز من منتخب الأرجنتين ومنتخب كولمبيا، في المباراة التي ستجمع المنتخبين صباح غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2021"، حيث تأهل منتخب البرازيل إلى نهائي البطولة بعدما استطاع لوكاس باكيتا نجم منتخب البرازيل من إحراز هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 35 من عمر الشوط الأول.

تأهل منتخب الأرجنتين ومنتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا عام 2007، واستطاع منتخب البرلازيل اكتساح راقصو التانجو، وتوجوا بالبطولة، بعدا حققوا الفوز بثلاثية نظيفة، ويعرض دوت الخليج أرقام ميسي ونيمار في كوبا أمريكا 2021:

إحصائيات ميسي ونيمار في كوبا أمريكا 2021

ساعد كلا من: ميسي ونيمار منتخبي بلادهم على تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة كوبا أمريكا 2021، حيث قام ليونيل ميسي بتسجيل 4 أهداف بالإضافة إلى صناعةت مثلهم، كما استطاع نيمار من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أخرين.

يأمل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة،إلى تحقيق الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2021 مع منتخب بلاده، حتى يزين تاريخه بأول بطولة له مع راقصو التانجو، ويسعى ميسي إلى تحقيق الفوز على منتخب كولميبيا غدا الأربعاء، والتأهل إلى نهائي البطولة أمام منتخب البرازيل الذي تأهل بعدما تغلب على منتخب بيرو.

تشكيل منتخب البرازيل في مباراة اليوم أمام بيرو في كوبا أمريكا

وجاء تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة بيرو كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

الدفاع: دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي

الوسط كاسيميرو - فريد - لوكاس باكيتا

الهجوم: نيمار دا سيلفا - ريتشارلسون - روبرتو فيرمينو