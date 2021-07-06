تعرف على موعد عودة بعثة منتخب مصر لليد من معسكر أوروبا استعداداً لأولمبياد طوكيو

/639129/تعرف-على-موعد-عودة-بعثة-منتخب-مصر-لليد-من-معسكر-أوروبا-استعدادا-لأولمبياد-طوكيو

تعود بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى القاهرة يوم 12 يوليو الجارى بعد انتهاء أخرالمعسكرات الأوروبية فى ألمانيا للتوجه إلى طوكيو إستعدادا للدورة الأولمبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن ينهى منتخب اليد معسكر ألمانيا يوم 11 من الشهر الجارى.

خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الفرنسى بنتيجة 30/31 ، برمية جزائية فى الثانية الأخيرة وديا أمس ، فى إطار معسكر فرنسا المتواجد فيه الفراعنة حاليا استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

ويتوجه منتخب اليد، إلى ألمانيا مباشرة من فرنسا يوم 9 يوليو الجارى، عقب انتهاء المعسكر المقام حاليا فى الأخير وتخلله اللقاء الودى مع المنتخب الفرنسى، وذلك للمشاركة فى دورة ودية ثلاثية بألمانيا استعدادا لأولمبياد طوكيو.

و تضم قائمة منتخب مصر في معسكره كل من : كريم هنداوي - عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل - أحمد مؤمن - يحيي الدرع - حسن قداح - علي زين - سيف الدرع - أحمد هشام - أحمد خيري - أحمد الأحمر - يحيي خالد - محسن رمضان - محمد سند - أكرم يسري - إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام نوار - أحمد عادل ويقود المنتخب المدير الفنى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني.

خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد، أمام نظيره الإسباني، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن معسكر إعداد الفراعنة، استعدادا لأوليمبياد طوكيو 2020.

وخسر منتخب الفراعنة أمام نظيرة الإسباني بنتيجة 29 مقابل 30 ، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بنتيجة 16 مقابل 13 هدف.

سيتوجه المنتخب المصري إلى ألمانيا يوم 9 يوليو المقبل لخوض دورة ودية دولية أمام البرازيل يوم 10 يوليو وألمانيا يوم 11 يوليو.

ونجح المنتخب المصرى فى هذه الدورة فى الفوز على كرواتيا بنتيجة 31/28 قبل الخسارة من المنتخب الإسبانى صاحب الأرض بنتيجة 29/30 .

وتوجه منتخب اليد، إلى ألمانيا مباشرة من فرنسا يوم 9 يوليو الجارى عقب إنتهاء المعسكر المقام حاليا فى الأخير ويتخلله لقاء ودى مع المنتخب الفرنسى يوم 5 يوليو الجارى، وذلك للمشاركة فى دورة ودية ثلاثية بألمانيا استعدادا لأولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد فى دورة ألمانيا مع البرازيل يوم 10 يوليو ثم مع صاحب الأرض 11 يوليو.