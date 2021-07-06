/639127/مواجهة-من-العيار-الثقيل-بين-الأرجنتين-وكولمبيا

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية، مباراة منتخب الأرجنتين ومنتخب كولمبيا، والتي قام غدا الأربعاء في تمام الساعة الثالثة فجر على إستاد ماني جارينشا الوطني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2021".

ميسي يسعى لحصد أول بطولة مع منتخب بلاده

يأمل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة،إلى تحقيق الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2021 مع منتخب بلاده، حتى يزين تاريخه بأول بطولة له مع راقصو التانجو، ويسعى ميسي إلى تحقيق الفوز على منتخب كولميبيا غدا الأربعاء، والتأهل إلى نهائي البطولة أمام منتخب البرازيل الذي تأهل بعدما تغلب على منتخب بيرو.

حسم منتخب البرازيل تأهله إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، وذلك بعدما حقق الفوز على منتخب بيروز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، حيث تمكن لوكاس باكيتا من إحراز هدف الفوز لمنتخب البرازيل في الدقيقة ال 35 من زمن الشوط الأول.

وعلى الصعيد الأخر يسعى منتخب كولمبيا إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها خلال مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2021، حيث استطاع منتخب كولمبيا التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعدما تمكن من التغلب على منتخب الأوروجواي، وحسم منتخب كولمبيا المباراة عن طريق ركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.

أخر مواجهات الأرجنتين وكولمبيا

انتهت أخر مواجهة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب كولمبيا بالتعادل الإيجابي 2/2، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

مشوار الأرجنتين في كوبا أمريكا 2021

فاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب الإكوادور، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الدورب ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا، واستطاع راقصو التانوجو انهاء المبارا بثلاثية نظيفة، حيث بدأ دي بول نجم منتخب الأرجنتين أهداف المباراة بتسجيله الهدف الأول لصالح الأرجنتين في الدقيقة الـ 39، ثم قام بإحراز الهدف الثاني دي ماريا في الدقيقة الـ 85، ثم استطاع ليونيل ميسي تسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للأرجنتين أمام كولمبيا:

التشكيل المتوقع للأرجنتين أمام كولمبيا

في حراسة المرمى: مارتينيز. في خط الدفاع: مولينا، بيتزيلا، أوتاميندي، أكونيا. في خط الوسط: باريديس، دي بول، لو سيلسو. في خط الهجوم: جونزاليس، ميسي، لاوتارو.