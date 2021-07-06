/639122/تقصي-آثار-تطبيق-قانون-التصالح-في-بعض-مخالفات-البناء-وتقنين-أوضاعها-على-طاولة-محلية-النواب-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الإثنين، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة والمشروعات والاقتراحات المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية اليوم

قانون التصالح على مخلفات البناء

ومن المقرر ان تناقش اللجنة غدا الاربعاء ، عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، كما تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة هالة أبو السعد، بشأن:

الأول: تعطل تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمسافة 2 كم بمدخل مدينة فوه في اتجاهي فوه - دسوق، وفوه – مطوبس – محافظة كفر الشيخ، وحفر وتكسير الطرق الفرعية والرئيسية بالمدينة، والخلاف بين هيئة الطرق وبين شركة ترانس جاز على إعادة الشيء لأصله، الأمر الذي أدى إلى تعطل تنفيذ أعمال رصف وتمهيد الطرق منذ سنوات.

الثاني: تحويل مدينة فوة – محافظة كفر الشيخ إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية.

الثالث: وجود بعض المشكلات بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة القرى بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ ضمن مبادرة "حياة كريمة" وخاصة الأعمال الهندسية والفنية والإنشائية التي يتم تنفيذها بمدخل ترعة وطريق السعادة والروضة المتفرع من الترعة الرئيسية بالمركز، وضرورة تنفيذها وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية المعمول بها في هذا الشأن.