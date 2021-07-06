القوي العاملة : صرف 22.6 مليون جنيه لـ 44619 عاملا...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة ، بصرف منحاً لرعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وإقتصادياً بلغت 22 مليوناً و 626 ألف جنيه لـ 44 ألفا و619 عاملا، تمثلت في صرف منحة عيد العمال للعمالة المسجلة وعددها 44 ألفاً و 405 عمال ، بإجمالي 22 مليون و99 ألف جنيه، و147 منحة مولود جديد بـ 296 ألف جنيه، و34 منحة زواج بـ 102 ألف جنيه ، و17 منحة وفاة أحد الأقارب بـ 34 ألف جنيه ، و6 منح وفاة عمال بـ 60 ألف جنيه ، وباقى منحة وفاة عامل آخر بمبلغ 8000 جنيه ، وصرف 27 ألف جنيه لعمل 9 عمليات جراحية لـ 9 عمال .
وقال وزير القوي العاملة : إن المديرية قامت بتعيين 5958 شاباً ، منهم 32 من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 15732 شاباً.
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 197 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 100 أجنبي وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات ، كما قامت باستخراج 1381 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1342 رخصة مزاولة المهنة.
وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي -أن المديرية تلقت 909 شكوى، منها 120 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 249 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 73 شكوى ، وإحالة 20 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص ، وتبقى 447 شكوى تحت البحث والدراسة .
أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 198 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 223 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 148 شكوى ، وتم تسويتها بالكامل ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 222 منشأة ، وإعادة التفتيش على 369 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 149 محضر سلامة وصحة مهنية و 13 غلق إداري ، كما تم بحث 17 شكوى ، وعقد 11 ندوات توعية.
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