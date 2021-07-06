إطلاق المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور أشرف صبحى فى كلمته على أهمية المشروع والذى توليه اهتماما كبيرا خصوصا فى ظل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب المصرى، والنهوض بهم فكريا وعلميا وثقافيا وبدنيا.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بصفة دائمة ومستمرة بتطوير أساليب التعامل مع الشباب وكيفية تدريبهم بأحدث الأساليب والطرق الحديثة حتى يكونوا مواكبين لما يحدث على أرض الواقع، موضحا أن المشروع القومى لتأهيل الشباب يهدف إلى إعداد جيل من أجل خوض انتخابات المحليات، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة هى بيت كل الشباب المصرى التى يلجأ إليها فى جميع الأوقات، واستطاعت الوزارة من خلال البرامج المقدمة إلى أن تصل إلى العديد من الشباب فى كافة محافظات الجمهورية وتدريبهم وتأهيلهم.

ومن جانبه، أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسير على نهج الجمهورية الجديدة التى يمثل تكوين وتنمية رأس المال الفكرى عصب اقتصاد المعرفة الذى يتيح للدول أن تنتقل من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة .

وأشار شعراوى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى إلى أن الوزارة تؤمن بدمج الشباب فى العمل التنموى وإطلاق طاقاته وتفعيل آليات مؤسسية لتحقيق الشفافية والتخطيط والتنفيذ التشاركى من خلال المبادرات الشبابية فى مجالات النظافة مثل "هنجملها" ومجلس إدارة الشارع " ومعاً لنرتقى "وزراعة الأسطح وغيرها" وكذلك المشاركة فى زيادة المعروض السلعى لضبط الأسعار فى القرى والأحياء الأكثر احتياجا "شباب الخير" والمشاركة فى وصلات المياه والأسقف "شباب مصر".

وأضاف الوزير أن هناك العديد من المبادرات المجتمعية تشارك فى مشروعات تطوير القرى المصرية ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتصالح حياة ومبادرة الرئيس حياة كريمة والتى تقوم بشكل كبير على المشاركة الفاعلة للشباب فى التخطيط التشاركى ومتابعة التنفيذ.

وأوضح أن المشروع يشمل التدريب على الإدارة المحلية ومشاركة الشباب فى المجالس المحلية والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المجالس المحلية والاستراتيچيات والأمن القومى والتثقيف السياسى.

وفى نهاية كلمته، أوضح شعراوى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لتدريب وتثقيف للشباب من خلال العاملين بوزارة التنمية المحلية والسادة نواب المحافظين من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للوصول إلى مواطن واع ومنتج ومثقف.

وقال شعراوى أن مشروع تأهيل وتدريب الشباب على المشاركة السياسية يقام بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة والتعليم العالى والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ومبادرة شباب مصر 2030.

ومن المقرر أن تقام عدد من ورش العمل خلال المشروع الذى يهدف إلى تعريف الشباب بالعديد من المفاهيم والأساليب الحديثة ليكونوا نواة قادرين على المشاركة فى المستقبل لدعم الوطن فى المحليات، إذ جاءت ورش العمل والتى تتضمن "فن التفاوض - المدن المستدامة والذكية.

جدير بالذكر أنه تقام ورش العمل بمشاركة مختصين من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، أكاديمية ناصر العليا، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وحضر الافتتاح الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ونائبا عن وزير التنمية المحلية، الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة، الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، ووكلاء الوزارة ومديرو مديرات الشباب والرياضة عن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبعض أعضاء مجلس النواب عن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.