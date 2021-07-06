رباعي منتخب مصر الأولمبي يخضعون اليوم لكشف طبى استعداداً لأولمبياد طوكيو

/639118/رباعي-منتخب-مصر-الأولمبي-يخضعون-اليوم-لكشف-طبى-استعدادا-لأولمبياد-طوكيو

يجري لاعبي منتخب مصر الأولمبي اليوم الثلاثاء، المنضمين حديثاً فوق السن وهما أحمد حجازي، ومحمد الشناوي،ومحمود الونش وعبد الرحمان مجدي، لشكف طبي شامل، وذلك ستعداداً لأولمبياد طوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يخضع رباعى المنتخب الأولمبى اليوم الثلاثاء، لكشف طبى شامل فى أحد المستشفيات بمعرفة الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى، بقيادة الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب وبإشراف اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ضمن متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية بعمل ملف صحى شامل لجميع اللاعبين المشاركين فى أولمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق 23 يوليو.

وكان الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي قد قام بعمل كشف طبي شامل لجميع اللاعبين الذين تواجدوا في المعسكر الأخير خلال الفتره من 2 الي 13 يونيو الماضي ولعب خلاله الفريق مباراتين وديتين أمام جنوب افريقيا ضمن برنامج الاستعدادا لأولمبياد طوكيو .

كما يحصل الثلاثي الشناوي والونش وعبدالرحمن مجدي علي المصل الخاص بكورونا في الوقت الذي حصل فيه اللاعب احمد حجازي علي اللقاح خلال مشاركته في الدوري السعودي.

قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، انطلاق معسكر الفراعنة الأخير استعدادا للأولمبياد يوم 8 يوليو الجارى، حيث يبدأ اللاعبون فى الانضمام للمعسكر بداية من الخميس المقبل.

ظهر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم بصورة جيدة خلال الفترة السابقة، حيث استطاع أبناء النيل بقيادة شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي، حصد العديد من الألقاب القارية، كما استطاع غريب أن يتأهل بمنتخب الفراعنة إلى "أولمبياد طوكيو2020"، وذلك بعدما حصد المنتخب الأولمبي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الكوت ديفواري، في نهائي البطولة الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي بنتيجة 2/1، وبهذا التأهل حقق منتخب مصر رقما قياسيا في التأهل إلى الأولمبياد ، حيث تأهل منتخب الفراعنة 13 مرة إلى الأولمبياد الصيفية. وضمت مجموعة مصر كل من المنتخبات التالية: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وجاءات مواعيد المباريات كالأتي:

مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م).