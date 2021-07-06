تصادم أتوبيسين في الشرقية.. والمصابون 14 عاملا

أصيب 24 عاملًا بكدمات وجروح، صباح اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على الطريق الأوسطى بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.
وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسى عمال بإحدى شركات الملابس، وذلك بالطريق الأوسطى بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.
أسفر الحادث عن إصابة 24 عاملًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، أغلبهم إصابات بسيطة.
ونُقل المصابون إلى مستشفى مشتول السوق المركزى والزوامل المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة، ورُفعت آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.
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