وزير النقل المصري يلتقي نظيره الفرنسي لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات...

وزير النقل المصري

1. جاري التفاوض مع شركة CMA الفرنسية لادارة وتشغيل المحطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية

2. جاري التفاوض مع شركةTransdev الفرنسية بالمشاركة مع مجموعة شركات مصرية لانشاء وادارة وتشغيل اول مشروع BRT في مصر

3. الحكومة الفرنسية قدمت حزمة تمويلية لتنفيذ عدد من مشروعات مترو الانفاق منها مشروع تصنيع وتوريد عدد ٥٥ قطار للخط الاول

خلال زيارته لدولة فرنسا التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل المصري السيد/ جون باتيست جيباري وزير النقل الفرنسي حيث تناولت المباحثات تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات النقل المختلفة

سواء في النقل السككي او البحري وخاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين الشعبين الصديقين والتعاون التاريخي بين مصر وفرنسا في كافة مجالات النقل

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع بالتعاون الحالي مع الشركات الفرنسية لافتا إلى تنفيذها العديد من المشروعات المختلفة في مجالات النقل حيث تقوم شركة الستوم الفرنسية بتنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الادارية و السادس من اكتوبر كما تقوم الشركة بتطوير نظم الاشارات بخط سكة حديد بني سويف اسيوط بطول ٢٥٠ كم بالاضافة الى تنفيذ نظم الاشارات بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانقاق والذي يقوم بتنفيذه تحالف للشركات المصرية الفرنسية بقيادة شركة فينسي الفرنسية

مضيفاً انه يتم التعاون أيضاً مع الشركات الفرنسية في مجال الادارة والتشغيل لمشروعات النقل المختلفة حيث تقوم شركة RATP Dev الفرنسية لادارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى

كما ستقوم نفس الشركة بادارة وتشغيل القطار الكهربائي السلام / العاصمة الادارية / العاشر من رمضان كما جاري التفاوض مع شركة CMA الفرنسية لادارة وتشغيل المحطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية كما يجري التفاوض مع شركةTransdev الفرنسية بالتعاون مع مجموعة شركات مصرية لانشاء وادارة وتشغيل اول مشروع BRT في مصر

وأشار وزير النقل المصري الى الأهمية الكبيرة لتوقيع وزارة النقل المصرية خارطة طريق مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية تضمنت قيام الحكومة الفرنسية بتقديم حزمة تمويلية لتنفيذ عدد من مشروعات مترو الانفاق وهي مشروع تصنيع وتوريد عدد ٥٥ قطار للخط الاول وكذلك المشاركة في انشاء الخط السادس لمترو الانفاق من خلال تنفيذ اعمال انظمة السكة (الاشارات - الاتصالات - التحكم - القوي الكهربائية - منظومة التذاكر - ..) بالاضافة الي الوحدات المتحركة اللازمة للخط السادس كما تضمنت خارطة الطريق قيام الشركات الفرنسية بتوطين صناعة النقل خاصة الوحدات المتحركة بمصر من خلال التعاون مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع