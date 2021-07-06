الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة نسبة الإشغال فى الفنادق والمطاعم لـ 70%

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على زيادة نسبة الإشغال فى الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50%.

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