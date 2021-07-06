الهجرة تتيح استمارة تسجيل للمصريين العالقين بالإمارات

جدة - نرمين السيد - أهابت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة لمصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين، وذلك فى أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفى ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، إلى جانب التأكيد على احترام سيادة كل دولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأشارت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، إلى أنه فور تسجيل أعداد الراغبين فى العودة من المصريين العالقين بالإمارات، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين على نفس الشركات التى سافروا من خلالها وبحث آلية التطبيق. وناشدت مكرم، المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أى شخص. وطالبت الوزيرة المواطنين -الراغبين فى العودة- بتسجيل بياناتهم بالتفصيل خاصة اسم الدولة الموجود فيها حاليا واسم شركة السياحة التى سافر عبرها، وذلك عبر الرابط التالى اضغط هنا.

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