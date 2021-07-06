موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي «يورو 2020»..القنوات الناقلة

/639115/موعد-مباراة-إيطاليا-وإسبانيا-في-نصف-نهائي-يورو-2020القنوات-الناقلة

يستضيف ستاد ويمبلي مباراة قوية بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تأهل منتخب إيطاليا كمتصدر عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حيث فاز على ويلز وسويسرا وتركيا، وتخطى النمسا في دور 16، وفاز على بلجيكا في ربع النهائي.

أما المنتخب الإسباني فقد جاء في المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف السويد برصيد 5 نقاط، وانتصر على كرواتيا في دور 16 بنتيجة 5-3، وذلك قبل أن يعبر من سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

تأهل منتخب إيطاليا كمتصدر عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حيث فاز على ويلز وسويسرا وتركيا، وتخطى النمسا في دور 16، وفاز على بلجيكا في ربع النهائي.

أما المنتخب الإسباني فقد جاء في المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف السويد برصيد 5 نقاط، وانتصر على كرواتيا في دور 16 بنتيجة 5-3، وذلك قبل أن يعبر من سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

في حراسة المرمي:جيانلويجي دوناروما إيمرسون - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو فلورينزي ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيديريكو كييزا

تشكيل اسبانبا المتوقع:

في حراسة المرمي: أوناي سيمون جوردي ألبا - إيميريك لابورت - إريك جارسيا - سيزار آثبليكويتا بيدري - سيرجيو بوسكيتس - كوكي داني أولمو - ألفارو موراتا - جيرارد مورينو

وستكون المباراة بعد مواجهتين قويتين للمنتخبين في الدور ربع النهائي، إذ تمكن المنتخب الإسباني من تجاوز عقبة المنتخب السويسري بركلات الترجيح 3-1، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، فيما استطاع منتخب إيطاليا التغلب على بلجيكا 2-1.

ويملك المنتخبان تاريخ طويل من المواجهات التاريخية في بطولتي كأس العالم والأمم الأوروبية التي كان لقاءهما الأول فيها في الدور الأول لـ"يورو 1988" في ألمانيا، وفازت إيطاليا 1-0، ثم كانت المواجهة الثانية في "يورو 2008" في ضيافة كل من النمسا وسويسرا، وفازت إسبانيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وجمعت المواجهة الثالثة بينهما في نهائي "يورو 2012 في ضيافة كل من بولندا وأوكرانيا، وتفوقت إسبانيا برباعية نظيفة، وحققت لقبها الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخها، وكانت المواجهة الأخيرة بينهما في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية، خلال "يورو 2016" في فرنسا، وفازت إيطاليا 2-0.

والجدير بالذكر، أن مباراة الغد، يديرها الحكم الألماني فيليكس بيريش، ويساعده مواطنيه مارك بورش وستيفان لوب، فيما سيكون الروسي سيرغي كاراتسيف حكما رابعاً، وفي تقنية الفيديو، يتولى المساعدة، طاقم تحكيم ألماني بقيادة ماركو بريتس، ويعاونه كريستيان دينغيرت وكريستيان جيتيلمان وباستيان دانكيرت.