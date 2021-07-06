بورصة الدواجن.. سعر الفراخ اليوم 6 يوليو 2021 وسعر الكتكوت الأبيض وأسعار البيض

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف تفاصيل أسعار بورصة الدواجن اليوم، سعر الفراخ اليوم 6 يوليو 2021 وأسعار البيض بالإضافة إلى سعر الكتكوت الأبيض وأسعار بورصة الدواجن الآن، وذلك استمراراً لخدمات التي نقدمها للقراء في مسألة الأسعار.

سعر الفراخ اليوم 6 يوليو 2021 وسعر الكتكوت الأبيض

وحول أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يوليو الجاري فقد جاءت وفق ما يلي.

أولاً سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 6 يوليو في بورصة الدواجن

ثانياً.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم 6 يوليو

الشركة العناني القاهرة للدواجن الوادي المراعي رواد النيل الوطية سييدزكريا سعر الكتوت اليوم 6.25 جنيه 4.5 جنيه 5.75 جنبه 3.5 جنه 4 جنيه 6.5 جنيه 6 جنيه

ثالثاً.. أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

النوع سعر الكتكوت اليوم ببورصىة منير السقا كتكوت ابيض 2.5 جنيه كتكوت ساسو 2.5 جنيه كتكوت بلدي 2 جنيه كتكوت فيومي 2 جنيه كتكوت هجين 2 جنيه بط مولر 9.5 جنيه بط مسكوفي 9 جنية سمان عمر أسبوعين 3.25 جنيه

رابعاً.. أسعار البيض الثلاثاء في البورصة

سعر البيض البلدي سعر البيض الأحمر اليوم سعر البيض الأبيض اليوم 45 جنيه للكرتونة 43 جنيه سعر الكرتونة بورصة 40 جنيه في البورصة

كما ننوه إلى أن هذه الأسعار هي أسعار البورصة، وتزيد الأسعار عن ذلك بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيه في محلات التجزئة.

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