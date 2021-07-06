القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها  7.600 عامل بشركة خاصة

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية أجازت التشغيل فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدى للأجر الإضافى المقرر قانونا عوضا عن ساعات العمل الإضافية، إذ اقتضى التشغيل الإضافى للساعات النهارية والليلية، وذلك طبقا لأحكام من قانون العمل.
واتفق الأطراف على أن يتم التشغيل وفقا لأحكام القانون وردتين يوميا "ستة أيام فى الأسبوع"، مع تحديد فترات الراحة، واحتساب ساعات التشغيل الإضافى.
ونصت الاتفاقية على أنها تمثل تسوية كاملة للتشغيل الإضافى وتحديد زمن الواردى من قبل الشركة، ويتقاضى مقابل التشغيل الإضافى والمقابل النقدى للتشغيل أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وقع الاتفاقية عن شركة كوكاكولا مصر، رحاب ربيع بصفتها رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، وعن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، خالد عيش رئيس النقابة.
ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلى العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.
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