القوى العاملة: صرف 22.6 مليون جنيه لـ 44.619 عاملا غير منتظم بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ، بصرف منحاً لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً واقتصادياً بلغت 22 مليوناً و 626 ألف جنيه لـ 44 ألفا و619 عاملا.





وأوضح بيان صحفى، أن عملية الصرف تمثلت فى صرف منحة عيد العمال للعمالة المسجلة وعددها 44 ألفاً و405 عمال، بإجمالى 22 مليون و99 ألف جنيه، و147 منحة مولود جديد بـ 296 ألف جنيه، و34 منحة زواج بـ 102 ألف جنيه، و17 منحة وفاة أحد الأقارب بـ 34 ألف جنيه، و6 منح وفاة عمال بـ 60 ألف جنيه، وباقى منحة وفاة عامل آخر بمبلغ 8.000 جنيه، وصرف 27 ألف جنيه لعمل 9 عمليات جراحية لـ 9 عمال.

وقال وزير القوى العاملة: إن المديرية قامت بتعيين 5.958 شابا، منهم 32 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 15.732 شاباً.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت فى مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 197 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 100 أجنبى وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1.381 شهادة قياس مستوى المهارة، و1.342 رخصة مزاولة المهنة.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضى - أن المديرية تلقت 909 شكوى، منها 120 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 249 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 73 شكوى، وإحالة 20 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 447 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 198 منشأة دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 223 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 148 شكوى، وتم تسويتها بالكامل ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 222 منشأة، وإعادة التفتيش على 369 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 149 محضر سلامة وصحة مهنية و 13 غلق إدارى، كما تم بحث 17 شكوى، وعقد 11 ندوات توعية.