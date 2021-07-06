الإثنين.. دوت الخليج يشارك فى مائدة مستديرة بـ إعلام القاهرة عن الإعلام الرقمى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك، فى إطار فعاليات المؤتمر العلمى الدولى السادس والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة حول الإعلام الرقمى والإعلام التقليدى "مسارات للتكامل والمنافسة الذى يقام يومى 11 و12 يوليو الحالى".

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ويترأسه الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام.

وتدير المائدة الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا، ويشارك فيها نخبة متميزة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وأساتذة الإعلام، وهم: محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، وعلاء الغطريفى، رئيس التحرير التنفيذى لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، وأكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع، وعبداللطيف المناوى، رئيس تحرير المصرى اليوم، وماجد منير، رئيس تحرير بوابة الأهرام، وجمال الشناوى، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم.

ويشارك فى المائدة، كذلك، وجدى زين الدين، رئيس تحرير الوفد وأحمد صبرى، رئيس تحرير موقع صدى البلد، وخالد ناجح، رئيس تحرير بوابة دار الهلال، وأيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، ووكيل نقابة الصحفيين، والكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور، ومحمد عبدالرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، وأيمن عدلى، رئيس لجنة التثقيف والتدريب بنقابة الإعلاميين.

ويشارك فى المائدة محمود علم الدين، الأستاذ بقسم الصحافة، ووكيل الكلية الأسبق، والدكتور حسين ربيع، الأستاذ المساعد بالمعهد الدولى للإعلام بـ أكاديمية الشروق، والدكتور عثمان فكرى، المدرس بكلية الإعلام.

وتناقش المائدة التى تقام بقاعة المؤتمرات بالكلية إضافة للمشاركة أونلاين عبر زووم عددا من المحاور، هى:

الممارسات الأخلاقية للإعلام الرقمى

الضوابط المهنية للإعلام الرقمى

حرية الرأى والتعبير فى الإعلام الرقمى

وتطرح المائدة للمناقشة والتطوير مبادرة تتمثل فى مسودة مشروع لـ ميثاق شرف مهنى للإعلام الرقمى ككود مهنى وأخلاقى بهدف طرح الرؤى التى تجعل هذا الظشروع صالحا للتطبيق العملى فى مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية.