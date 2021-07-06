أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يستكمل مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.

القاهرة

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، ندوة بعنوان "30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة"، بمقر المجلس بماسبيرو، يحضر الندوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكبار الإعلاميين والصحفيين.

القاهرة

يفتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، فعاليات مؤتمر "الرياضة فى الجمهورية الجديدة"، والذى ينظمه الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، وهو الحدث الذى يتزامن مع احتفال الاتحاد بمرور 10 سنوات على تأسيسه، إلى جانب الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

القاهرة

يعقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 62 رحلة جوية؛ لنقل 5205 ركاب لعدد من الوجهات العالمية والداخلية.

القاهرة

تعقد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة مؤتمرها العلمى الدولى العاشر تحت عنـوان "الابتكارات فى مجال الاستدامة الدوائية لمواجهه أفضل للجائحة فى المستقبل"، ويستمر يومين، حضوريًا وافتراضيًا، بمشاركة وفد من هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

القاهرة

ينظم المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، بالتعاون مع المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، مساءً، لقاءً لمحمد أحمدوف رئيس اتحاد كُتاب داغستان وعضو اتحاد كتاب روسيا، وجميلة كوربانوفا مديرة متحف رسول حمزاتوف الأدبى، ومراد أحميدوف رئيس تحرير جريدة "أدب داغستان"، وهى مجلة مخصصة للأطفال، على هامش زيارتهم إلى معرض الكتاب فى دورته الـ52، وذلك فى إطار فعاليات العام الإنسانى بين مصر وروسيا.

القاهرة

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، الاجتماع التنسيقى التاسع لرؤساء مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية "مكاتب الملكية الصناعية"، بالتعاون مع المكتب العربى بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عبر تقنية الاتصال المرئى، فى إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

القاهرة

تُختتم منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، التى ينظمها الاتحاد العربى لكرة القدم، وتستضيفها مصر، حيث تقام المباراة النهائية للبطولة بين منتخبى السعودية، والجزائر على استاد الدفاع الجوى بالقاهرة، فى تمام الساعة الـ 5 مساءً.

القاهرة

يجرى رباعى المنتخب الأوليمبى أحمد حجازى ومحمد الشناوى ومحمود حمدى "الونش" وعبدالرحمن مجدى، كشفا طبيا شاملا، فى أحد المستشفيات، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب الأوليمبى بقيادة الدكتور أيمن زين، واللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

القاهرة

يشهد منتدى محمد عفيفى مطر بأتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليرى ضى" بالمهندسين، فى السابعة مساءً، أمسية شعرية فلسطينية، وحفل إطلاق ديوان "منسى على الرف" للشاعر الفلسطينى عامر بدران.

جاكرتا

تبدأ إندونيسيا اقتصار السماح بدخول الأجانب إلى أراضيها على الحاصلين على جرعتى لقاح فيروس كورونا.

كييف

يتوجه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى ليتوانيا؛ لعقد لقاء مع رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل.