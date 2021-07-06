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تنسيق مدارس التمريض العسكري 2021| 2022 وشروط القبول بالدرجات

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر تنسيق وشروط القبول في مدارس التمريض العسكري، وذلك بعد أن تم فتح باب التقديم، حيث أن التمريض العسكري من أهم المدارس الفنية التي يبحث عنها خريجي الشهادة الإعدادية، وذلك لضمان فرصة العمل، في ظل عدم وجود تعيينات بالجهاز الإداري للدولة، مع ارتفاع أعداد الموظفين العاملين بالدولة.

تنسيق وعناوين مدارس التمريض العسكري 2021| 2022

تنسيق مدارس التمريض العسكري 2021| 2022 وشروط القبول بالدرجات 1

كما أن التمريض العسكري هو أحد بدائل الثانوية العامة، والطلاب يريدون الآن الخروج عن المعتاد، والإلتحاق بمدرسة تعطي شهادة يستطيع أن يعمل بها، مثل مدارس البترول ومدارس الضبعة ومدارس توشيبا العربي، وغيرها.

مدارس التمريض العسكري
مدارس التمريض العسكري

وحول شروط القبول في مدارس التمريض العسكري فقد جاء كالتالي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • أن لا يقل السن عن 17 سنة ولا يزيد 18 سنة.
  • تقديم شهادة صحية معتمدة.
  • أن يكون المتقدم حاصل على المجاميع المذكورة بالخبر.
  • أن يكون المتقدم متزوج، ولا يقبل على الزواج إلا بعد انتهاء فترة الدراسة.
  • شهادة حسن سير وسلوك.
  • اجتياز كل الإختبارات والمقابلات.
  • موافقة ولي أمر الطالب أو الطالبة المتقدمة.

وحول درجات القبول بالتمريض العسكري فقد جاءت كالتالي.

المحافظة الدرجات الأدنى للقبول
الجيزة 200 درجة
الإسكندرية 215 درجة
الدقهلية 244 درجة
كفر الشيخ 220 درجة
الأقصر 195 درجة
الشرقية 225 درجة
دمياط 200 درجة
أسيوط 220 درجة
بني سويف 215 درجة

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تنسيق مدارس التمريض العسكري 2021| 2022 وشروط القبول بالدرجات 2

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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