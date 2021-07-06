طقس الثلاثاء .. ثبات درجات الحرارة والجو معتدل ليلا .. القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





أما حالة الطقس ليلا، فيكون معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. حالة الطقس وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 24 الاسكندرية 32 23 وادى النطرون 34 23 طنطا 36 24 شبين الكوم 36 24 دمنهور 33 24 بلطيم 30 25 مطروح 30 22 السلوم 33 22 سيوة 37 21 بورسعيد 31 25 دمياط 31 25 الزقازيق 37 24 المنصورة 36 24 الاسماعيلية 37 24 السويس 36 25 العريش 32 24 رفح 31 23 رأس سدر 37 24 نخل 34 19 نويبع 37 27 طابا 34 23 كاترين 34 17 الطور 32 25 شرم الشيخ 37 28 الغردقة 37 27 مرسى علم 37 28 الفيوم 36 24 بنى سويف 37 25 المنيا 37 24 أسيوط 37 24 سوهاج 38 26 قنا 40 26 الأقصر 41 27 أسوان 42 28 ادفو 42 28 الوادى الجديد 40 27 حلايب 36 27 شلاتين 38 29

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