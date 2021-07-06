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رسميًا وحتى 15 يوليو.. فتح باب التقديم في مدارس التمريض بـ17 محافظة والد الأدنى للمجموع

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - تعد مدارس التمريض هي إحدى أهم بدائل الثانوية العامة، والتي تستقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتلقى المدارس الفنية لتمريض بجميع المحافظات إقبالاً كبيراً من خريجي الصف الثالث الإعدادي، وتكون مدة الدراسة بهذه المدارس ثلاث سنوات لأنها إحدى أقسام الدبلومات الفنية، وتتولى وزارة الصحة الإشراف الإداري والفني على العملية التعليمية بها.

فتح باب التقديم في مدارس التمريض بـ17 محافظة
رسميًا وحتى 15 يوليو.. فتح باب التقديم في مدارس التمريض بـ17 محافظة والد الأدنى للمجموع 1

وأعلن رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي آليات القبول بمالدارس الثانوية للتمريض التابع للهيئة وذلك عن عام 2021| 2022، ويتم استقبال الملفات بمدارس التمريض في جميع أنحاء الجمهورية بدايةً من الإثنين 5 يوليو ولمدة 10 أيام وحتى 15 يوليو الجاري، وتم الإعلان عن الحد الأدنى للمجموع، كما يتم البدء في اختبارات اللغتين الإنجليزية والعربية في الفترة ما بين 24 إلى 29 يوليو، على أن تبدأ المقابلات الشخصية للذين اجتازوا اختبارات اللغة يوم 1 أغسطس.

رسميًا وحتى 15 يوليو.. فتح باب التقديم في مدارس التمريض بـ17 محافظة والد الأدنى للمجموع 2

وعن شروط القبول في مدارس التمريض 2021 فقد جاءت كالتالي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • أن يكون المتقدم تابع للنطاق الجغرافي للمدرسة التي يتقدم بها.
  • لا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 سنة.
  • اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية والعربية.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.
  • اجتياز الإختبار النفس.
  • اجتياز كشف الهيئة.
  • اجتياز اختبارات الباطنة وكشف النظر وتحليل مخدرات.

وحول الحد الأدني للدرجات  للقبول في مدارس التمريض فقد جاءت كما يلي:

المحافظة قليوبية شمال شرق المنيا الغربية الفيوم بني سويف أسيوط سوهاج أسوان
الحد الأدنى للقبول 260 درجة 260 درجة 260 درجة 260 درجة 260 درجة 260 درجة 260 درجة 260 درجة 260 درجة

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كما جاء تنسيق باقي المحافظات كالتالي:

شمال شرق 260 درجة
شرقية 260 درجة
منوفية 260 درجة
دمياط 250 درجة
كفر الشيخ 250 درجة
إسماعيلية 250 درجة
سويس 250 درجة
شمال غرب 260 درجة
قنا 260 درجة

رسميًا وحتى 15 يوليو.. فتح باب التقديم في مدارس التمريض بـ17 محافظة والد الأدنى للمجموع 3

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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