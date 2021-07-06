الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 5 أيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء، حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لدرجات الحرارة خلال الـ 5 أيام المقبلة، عبر صفحتها الرسمية بـ موقع "فيسبوك". حالة الطقس الأيام المقبلة وأشارت الأرصاد إلى ثبات درجات الحرارة حول معدلاتها حيث تترواح بين 36 إلى 37 درجة، لافتة إلى أن المواطن يحس بدرجات الحرارة أعلى من المعلنة بـ 3 درجات، فإذا كانت درجة الحرارة المعلنة 36 يحس المواطن بدرجة حرارة 39، وهكذا.

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