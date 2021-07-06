جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، إنه تم إنتاج أول مليون جرعة من لقاح كورونا فى مصر، لافتة إلى أن جائحة كورونا تحدٍ كبير لإنتاج مزيد من اللقاحات محليا.





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية بـ برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سى بى سى": "هناك تبادل للمعلومات مع الصين لـ إنتاج لقاح كورونا، ونسابق الزمن لإنتاج أكبر قدر ممكن من لقاحات كورونا، وبدأنا فى إنتاج لقاح كورونا منذ الأسبوع الماضى". إنتاج لقاح كورونا فى مصر وتابعت رئيس شركة فاكسيرا: "أن يكون لدينا منتجا مصريا خالصا يحمل اسم "صنع فى مصر"، كان حلما عملنا عليه لمدة تتجاوز 6 أشهر، حتى نقدم مستحضرا ذا كفاءة عالية يماثل اللقاح الصينى فى الجودة والكفاءة". ولفتت إلى أن اتفاقية نقل التكنولوجيا من الجانب الصينى تمثل اتفاقية مرحلية بدأت بوصول المواد الخام، ومن ثمَّ إجراء بعض العمليات عليها وصولاً إلى مرحلة التعبئة وهى مرحلة معقدة وتحتاج لأماكن تصنيع ذات طبيعة خاصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس فاكسيرا : نسابق الزمن لإنتاج أكبر قدر من لقاحات كورونا على أرض مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.