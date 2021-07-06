دليل تنسيق المدارس العسكرية 2021 المزايا وشروط التقديم والأوراق المطلوبة

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث عدد هائل عن تنسيق المدارس العسكرية 2021, والتي يتم الالتحاق بها بعد الشهادة الاعدادية، حيث تقوم على تأهيل الطلاب بعد الانتهاء فترة الدراسة بها، للالتحاق بالكليات العسكرية، والتي تتمثل في؛ الكلية الحربية، والكلية الجوية، والفنية العسكرية، وكلية الدفاع الجوي، وكلية الشرطة. وهذا ويمكن كذلك الالتحاق بكافة الكليات المدنية المختلفة، والتي وزارة التعليم العالي، ويتم للمدارس العسكرية الطلاب الذين قد حصلوا على الشهادة الإعدادية، وذلك بحد أدنى لدرجات القبول، والتي يتم الإعلان عنها في كل عام وفقاً لطاقة المدارس الاستيعابية من الطلاب.

تنسيق المدارس العسكرية 2021 بعد الاعدادية

تفتح كافة المدارس العسكرية أبوابها للطلاب، الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية في مصر، حيث يبدأ ذلك من منتصف شهر يوليو الجاري. وعلي فقد تم الإعلان على درجات تنسيق المدارس العسكرية 2021, والتي تكون 217 درجة كحد أدني للقبول.

وجدير بالذكر أنه يكون نظام التعليم بها، نفس نظام التعليم الثانوي العادي، والذي يكون مجموع درجات القبول به 238 درجة، ويدرس المقبولين نفس مناهج الثانوية العامة لمدة 3 سنوات، ذيادة إلا التدريب على استخدام الأسلحة، والتدريبات الرياضية والقتالية، لرفع الياقة البدنية لهم.

جدير بالذكر أنه يوجد العديد من المدارس البديلة للثانوية العامة بعد الاعدادية، والتي أعلن عن تنسيق كل منها لبدأ استقبال الطلبات، كما تتضمن المدارس العسكرية، والتي منها؛ تنسيق التمريض العسكري، وتنسيق مدرسة الانتاج الحربي، وأخري مدارس مدنية، والتي منها؛ تنسيق مدارس البترول بعد الاعدادية، وتنسيق التمريض العادي، كما وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنسيق الصف الاول الثانوي، للاتحاق بالمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021- 2022.

شروط الالتخاق بالثانوية العسكرية

– أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

– تقبل المدرسة الطلاب من الذكور فقط.

– عدم الزواج عند التقدم أو سبق وأن تزوج.

– اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والصحية، والكشف الطبي.

– تخطي الكشف النفسي، وكشف الهيئة.

– لا يقل عمر المتقدمين عن 14 عام، ولا يزيد عن 17 عام.

– موافقة ولي الأمر على التحاق الطالب بالمدرسة.

– شهادة حسن السير والسلوك من المدرسة الإعدادية.

– تخطي دراجات تنسيق المدارس العسكرية 2021.

الأوراق المطلوبة لـ التقديم للثانوي العسكري

– شهادة تفيد بإتمام التعليم الأساسي.

– تقديم عدد 16 صورة شخصية، مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

– تقديم 4 نسخ من الفيش الجنائي، موجه للمدرسة المراد التقدم بها.

– توفير كارت شخصي مقاس 10*15 سم.

– استخراج القيد العائلي وتقديمة.

– شهادة صحية من إحدي المستشفيات الحكومية.

– تقديم ما يفيد بوظيفة الأب أو العمل القائم به.

مميزات مدارس الثانوية العسكرية

هناك العديد من المزايا التي تترتب على القبول بالمدارس العسكرية، وذلك في حالة تطابق درجات الطالب، مع تنسيق المدارس العسكرية 2021, وتتطابق الشروط كذلك، وجدير بالذكر أنه تتم عملية التعليم في هذه المدارس، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في مصر، وعليه فتتمثل مزايا الالتحاق في التالي: