/639112/حسام-حسن-موسيماني-مدرب-ناجح-والأهلي-يمكنه-حصد-إفريقيا-لثلاث-مواسم-لقدام

تحدث حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، عن حظوظ الأهلي في حصد لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا في النهائي المرتقب أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو الجاري بالمغرب.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري.

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "الأهلي قادر على حصد اللقب العاشر والحادي عشر والثاني عشر وإلى ما لا نهاية من البطولات، لأن الأهلي منظومة ناجحة تملك كل مقومات التوهج وحصد جميع الألقاب".

موسيماني مدرب ناجح

وأضاف: "موسيمانى مدرب ناجح على المستوى الفني وحقق أكثر من المطلوب، لم يكن هناك شيء أمام الأهلي يتحقق وفشل فيه موسيمانى، وبالتالي المدرب يساعد الفريق والفريق يساعد المدرب والمنظومة تسير بشكل جيد".

وتابع: "الأهلى يملك لاعبين مميزين للغاية ومنهم أفشة الذي دربته في بيراميدز وأعلم امكانياته الكبيرة، وكذلك محمد شريف المتوهج هجوميا، وديانج الذي أعتبره أهم صفقات الأهلى والكرة المصرية في السنوات الأخيرة".

قائمة المنتخب الأولمبي

وعلق حسام حسن على اختيارات القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي قائلا: "محمد الشناوى أفضل حارس في مصر بكل تأكيد، لكن كنت أـمنى عدم ضم حارس في ظل المستويات التي يقدمها محمد صبحي مع الاتحاد، وكذلك كان يجب ضم لاعب وسط بدل أحد المدافعين الونش وحجازي وكنت أرشح أفشة لهذا الدور".

الزمالك يقف تدريباته بعد تأجيل غزل المحلة

وأوقف الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم بقرار من اتحاد الكرة المصري، حيث كانت مقررة إقامتها غدا الإثنين.

تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك

وانتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.