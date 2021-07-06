/639111/إبراهيم-حسن-بيراميدز-ثروة-كبيرة-لمصر-وديانج-كان-قريب-من-المصري

كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن مفاجأة من العيار الثقيل تخص لاعب وسط الأهلي أليو ديانج قائلا: "حينما كنا نتولى القيادة الفنية للنادي المصري، اتفقنا على ضم أليو ديانج مقابل 45 ألف دولار فقط، لكن الصفقة تعطلت لأسباب مختلفة، الآن اللاعب يساوى 10 مليون يورو".

ويستعرض دوت الخليج تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لو كانت لدى ميزانية مفتوحة لضم ثلاثة لاعبين من الأهلي والزمالك وبيراميدز كنت سأضم ديانج وزيزو ورمضان صبحي".

الدوري بقى صعب

ويرى مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندري أن مبالغ وأرقام اللاعبين مبالغ فيها وغير مبررة في الفترة الأخيرة، قائلا: "الدوري بقي صعب، واللى مش هيقدر يقف في وجه هذه التطورات هيضيع".

وعن علاقته بالأهلي قال إبراهيم حسن: "أنا وحسام حسن اخترنا الأهلي بقلوبنا، وما زلنا نرتبط بهذا الكيان، دخلنا النادي في سن 11 سنة، وتربينا فيه لذلك احنا ولاد الأهلي، ولم نخسر بطولة في قطاع الناشئين".

بيراميدز ثروة كروية

والتمس حسن العذر لرمضان صبحي، لاعب بيراميدز، بعد الانتقال لبيراميدز من صفوف الأهلي الذي وصفه بثروة كروية كبيرة لمصر، قائلا: "اللاعب يتعرض لضغوط كبيرة وكان الله في عونه، وهنا إذا كان الأهلي له الحق في اتخاذ القرار برحيل أي لاعب، فلماذا نلوم على لاعب يتخذ قرار الرحيل".

تصريحات سيد عبد الحفيظ لـ دوت الخليج

علق سيد على تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة قائلا: "هذا قرار اتحاد الكرة، هذا شيء لا يخصني، لا أريد التعقيب عن هذا الامر، ولكن أعتقد أن قرار التأجيل في مصلحتنا لأننا نريد الاقتراب من المنافس وتقليل الفارق معه".

نهائي إفريقيا

وبسؤاله عن التحضير لنهائي إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز: "جائنا بنود من الاتحاد الافريقي منذ عدة أيام، وأن المباراة ستكون ٩٠ دقيقة وبعد ذلك ستستمر لشوطين اضافيين وركلات جزاء، وأشياء بخصوص التبديلات، ونستعد بشكل جيد للمباراة".

وتابع: "جميع المباريات صعبة، ولدينا ١٣ مباراة وفي صالحنا أن نلعب ٥ أو ٦ مباريات لتقليل عدد النقاط واحتلال صدارة الدوري". وأضاف: “الحمد لله النهارده من الدقيقة الثامنة والثلاثون لحد الدقيقة الخامسة والأربعون إستطعنا تحقيق لا ثلاث نقاط وحسم المباراة مبكرا”.