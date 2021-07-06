/639110/بنك-الاسكندرية-ALEXBANK- هل-يقدم-قرض-على-شقة

يسأل عملاء بنك الاسكندرية ALEXBANK عن القروض المتاحة في بنك الاسكندرية بجميع فروعة وهل متاح الحصول على قرض شقة من بنك الاسكندرية ALEXBANK ، هذا ما نقدمه في السطور التالية.

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