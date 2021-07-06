الجيزة تزيل حالات بناء مخالف ببولاق الدكرور

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز بمواجهة مخالفات البناء، بمنتهى الحزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ونفذ حى بولاق الدكرور اليوم برئاسة عبدالله نور، قرار إزالة لحجرتين جرى بناؤهما بدون ترخيص بالدور السادس فوق الأرضى، بشارع بهجت الشوربجى، كما جرت إزالة حوائط بأحد العقارات بشارع أم القرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





من جهة أخرى، وجه محافظ الجيزة، أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة ومديرية الطرق بتشكيل لجنة متخصصة للاستلام الإبتدائى لأعمال تطوير ورصف شارع الوحدة بحى شمال، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات المحددة وبأعلى المعايير. وجرى انعقاد اللجنة اليوم ومعاينتها لأعمال الرصف بالشارع حيث تم التوجية بتلافى بعض الملاحظات قبل إستلام الاعمال. وفى السياق، تواصل محافظة الجيزة أعمال تنفيذ مخطط تطوير ورصف محور خاتم المرسلين بحى العمرانية فى ضوء توجيهات محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالشارع. وقد قام اليوم حى العمرانية برئاسة محمد نور الدين باستكمال أعمال فرد الطبقة الاسفلتية السطحية بشارع خاتم المرسلين وذلك من البنك الأهلى المصرى وحتى شارع فلسطين، بالإضافة إلى استكمال الاعمال من شارع فلسطين وحتى شارع استديو الأهرام بالاتجاه المقابل.

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