/639096/نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-يسيطر-على-مبارتي-نصف-نهائي-يورو-2020

يشهد نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، على تواجد إسبانيا وإيطاليا، وإنجلترا والدنمارك، والتي يتواجد بتلك الفرق 13 لاعب في صفوفهم، من فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي طرفي نهائي دوري أبطال اوروبا 2020 / 2021، والذي توج بيه تشيلسي بهدف نظيف.

ويرصد دوت الخليج بالأسماء لاعبي الفريقين المتواجدين في مبارتي نصف نهائ يورو 2020.

وقبل الخوض في التفاصيل والأسماء، دعونا نتعرف علي نصيب كل فريق في تلك اللعيبه، والتي جائت بالتناصف مع بعضهما البعض ليكون لفريق تشيلسي 7 لاعبين في نصف النهائي، ومانشستر سيتي 6 لاعبين.

لاعبي تشيلسي في نصف نهائي يورو 2020

يتواجد من فريق تشيلسي في منتخب إنجلترا، رييس جيمس، وكريستينسين، وماسون ماونت، وبن تشيلويل، وفي منتخب إيطاليا جورجينيو ، وإيمرسون، وفى منتخب إسبانيا أزبيليكويتا.

لاعبي مانشستر سيتي في نصف نهائي يورو 2020

ويتواجد من صفوف فريق مانشستر سيتي، في منتخب إنجلترا يتواجد رحيم ستيرلينج، والكر، وجون ستونز، وفيل فودين، وفي صفوف المنتخب الإسباني يتواجد رودري، وفيران توريس.

معلق مباراة إسبانيا وإيطاليا

تنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا وإيطاليا غداً في التاسعة مساء، في لقاء الدور نصف نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي بلندن، وتبث المباراة في التاسعة مساء، على شبكة قنوات بي إن سبورت إتش دي ماكس وان، بتعليق صوتي خليل البلوشي.

حكم مباراة إنجلترا والدنمارك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعين الهولندي داني ماكيلي حكما لمباراة إنجلترا والدنمارك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، تعد مباراة منتخب إنجلترا ومنتخب الدنمارك هي المباراة الرابعة التي يديرها الحكم الهولندي داني ماكيلي -صاحب الـ 30 عام.

وأكد نيكولا أنيلكا لاعب منتخب فرنسا السابق، أنه يؤدي على مواطنه كيليان مبابي الرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان، إذا أراد التألق على المستوى العالمي مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكتب أنيلكا في عموده بموقع " أتليتيك" الرياضي، "إذا أردت الفوز بأرفع الجوائز فعليك الرحيل عن باريس سان جيرمان في مرحلة ما.. لا يمكنك القول إنك تتنافس مع الأفضل طوال الوقت عندما تكون في سان جيرمان".