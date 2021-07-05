/639107/لاعب-الإتحاد-السكندرى-يتعرض-لإصابة-خطيرة-خلال-مشاركته-أمام-الدراويش

كشف حسام حسن المدير الفنى للإتحاد السكندرى أن خالد الغندور لاعب الفريق تعرض الأصابة بكسر فى عظمة الوجه، متابعا أنه سيحتاج لإجراء عملية جراحية بالساعات المقبلة فى أحد المراكز الطبية المتخصصة.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته بمباراة الإتحاد أمام الإسماعيلى والتى أقيمت على ملعب الإسماعيلية بمسابقة الدورى العام وحقق فيها زعيم الثغر الفوز على الدراويش بهدفين مقابل هدف

حسام حسن يكشف حجم إصابة لاعب الفريق

على جانب أخر قال حسام حسن المدير الفنى لنادى الإتحاد السكندرى أنه سعيد للغاية بنجاح فريقه فى الفوز على نادى الأسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالاسبوع رقم ٢٨ من مسابقة الدورى العام

وأضاف حسام حسن أن الإتحاد حقق الفوز بالمباراة وسط غياب ١٢ لاعب من لاعبى الفريق بسبب الأصابات والإيقافات التي ضربت الفريق مثل الايفواري رزاق سيسيه وكريم ممدوح وكريم الديب.

وأشار العميد أن هدف الإتحاد الموسم الحالى التواجد فى المربع الذهبى والمشاركة بالبطولات القارية

وأنتهت احداث مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السكندري، في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب الإسماعيلية.

ويرصد دوت الخليج أبرز احداث المباراة بين الفريقين.

تقدم الاتحاد في نتيجة المباراة في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، عن طريق خالد قمر، من خلال تمريرة رائعة من أحمد نبيل مانجا إلى صبري رحيل على الطرف الأيسر، ومن ثم أرسل كرة عرضية رائعة على رأس خالد قمر سددها برأسه داخل الشباك.

رد فريق الدراويش في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمرالمباراة عن طريق أري بابل، من خلال تسديدة رائعة من نقطة الجزاء عن طريق أري بابل لاعب الإسماعيلي على يمين محمد صبحي لاعب الاتحاد السكندري.

وقتل الاتحاد المباراة في الدقيقة الثامنة والثمانون من عمر المباراة عن طريق محمد عبد الغني من خلال كرة قطعت بواسطة محمود رزق، وبعد ارتطام قوي مع لاعب الإسماعيلي ومن ثم وصلت الكرة إلى خالد قمر، مررها إلى عبد الغني محمد سددها بباطن القدم من يمين منطقة الجزاء داخل المرمى.

تشكيل الاسماعيلي ضد الاتحاد

حارس مرمى : محمد فوزي

خط الدفاع: محمد عادل، محمد عمار، مروان صحراوى، باهر المحمدى.

خط الوسط.: عمر الوحش، محمد حسن، محمد صادق.

أمامهم.. فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب

خط الهجوم: بنسون شيلونجو.

مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

على مقاعد البدلاء: محمد صبحي، أحمد كاستيلو، نادر رمضان، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عماد حمدى، محمود دونجا، محمد الشامي، أري بابل.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: صبري رحيل - محمود رزق - هشام صلاح - السيد سالم.

الوسط: أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - مروان عطية.

الهجوم: فوزي الحناوي - عمار حمدي - خالد قمر.